تبقى لمدة سنة بالسماء.. اختبار أول طائرة تعمل بالطاقة الشمسية

اختبرت شركة BAE Systems طائرة PHASA-35 التي تعمل بالطاقة الشمسية، ويبلغ وزنها 150 كيلوجرامًا، وتبلغ سرعة تحليقها بالجو من 93 إلى 145 كيلومترًا فى الساعة، ويتكون الهيكل الخاص بها من مكونات الكربون، ويبلغ طول جناحيها 35 مترًا، ومزودة بمروحتين.



وتقوم الطائرة بتجميع طاقتها نهارًا بالطاقة الشمسية ببطاريات أيون الليثيوم، التي توفر الطاقة التي تحتاجها الطائرة ليلًا، ما يساعدها على البقاء في الجو لمدة طويلة تقترب من عام دون الحاجه للهبوط.



وأكد "نايجل وايتهيد"، مسؤول بشركة BAE Systems في تصريحات له بموقع ميرور البريطانى، أن استثمارات الشركة ستمكنهم من نقل هذه التكنولوجيا إلى مرحلة الإنتاج، مع إمكانية حقيقية أن تدخل هذه الطائرة عملياتها الأولية مع العملاء فى غضون 12 شهرًا من تجارب الطيران.



ويعتقد المبتكرون أنه يمكن استخدامها للأغراض العسكرية والميدانية ولمراقبة سطح الأرض، مؤكدين على أنها لديها نفس إمكانيات الأقمار الصناعية.



وتدعم الطائرة شبكة الجيل الخامس التي أصبحت متاحة فى بعض المدن الكبرى، ويمكن نقل الـ"5G" عبرها للأماكن النائية التي لم تصل لها، بفضل الطائرة الشمسية الجديدة التى ستكون قادرة على البقاء محمولة جوًا لمدة عام في المرة الواحدة.



ويحاول المطورون تقديم المزيد من التطوير للطائرة الشمسية الجديدة، من أجل الوصول لمرحلة الإنتاج النهائية مع السعي خلف عدة أفكار أخرى تفيد استخدام الطاقة الشمسية في الطائرات ولتقليل الانبعاثات منها.

