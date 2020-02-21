أسعار الذهب اليوم الجمعة 21-2-2020.. والمعدن الأصفر يواصل الارتفاع





أسعار الذهب في مصر





تواصل أسعار الذهب سلسلة الارتفاعات المتتالية خلال الفترة الحالية لتصعد في مستهل التعاملات اليوم الجمعة بنحو جنيهان، ليظل فوق مستوياتها المرتفعة التى لم يحققها منذ 2013، وتتابع بوابة الفجر الأسعار لحظة بلحظة:





توقعات أسعار الذهب:





توقع تقرير عن بنك "سيتي جروب" ارتفاع أسعار الذهب إلى 2000 دولار للأوقية في غضون الـ 12 إلى 24 شهراً المقبلة.





وقال "إد مورسفي" في مذكرة لعملاء البنك اليوم الأربعاء، إنه في الوقت الذي يمتد فيه السوق الصاعد القياسي للأسهم، ومع تفشي فيروس كورونا الذي يثير مخاوف من تباطؤ محتمل في النمو العالمي، يمكن أن يكون الذهب وسيلة للمستثمرين للتحوط من المخاطر السلبية"، بحسب شبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية.





وارتفعت أسعار الذهب أعلى مستوى 1600 دولار للأوقية في ختام جلسة أمس وتستمر في صعودها اليوم عند أعلى مستوى في 7 سنوات رغم ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية لمستويات قياسية خلال التعاملات.





وتابع المحللون: "يجب أن يكون الذهب بمثابة تحوط لسوق الأصول الكلية، يتسم بالمرونة خلال ارتفاعات الأصول الخطرة، لكنه يعمل بمثابة أداة للتحوط خلال عمليات البيع والتقلبات الواسعة".





وعلى المدى القصير، يتوقع محللو "سيتي جروب" أن يصل سعر الذهب إلى 1700 دولار للأوقية خلال فترة من 6 إلى 12 شهراً القادمة.





وقال "مورس" إن الاتجاه الصعودي في الذهب هذا العام يشير إلى قلق المستثمرين المتزايد بشأن ما نحن فيه من دورة الأعمال، وكذلك الشكوك المستمرة المحيطة بالحرب التجارية بين واشنطن وبكين والانتخابات الأمريكية المقبلة.





وأضاف أن الخلفية الاقتصادية تدعم الذهب أيضًا لأنه يميل إلى تحقيق نتائج جيدة في بيئة معلات فائدة منخفضة حيث يبحث المستثمرون عن العائد.









أسعار الذهب في الصاغة





جرام الذهب عيار 24 سعر 800 جنيهًا





جرام الذهب عيار 21 سعر 700 جنيهًا





جرام الذهب عيار 18 سعر 600 جنيهًا





سعر الجنيه الذهب 5,600 جنيهًا









أسعار الذهب اليوم





سجل الذهب عيار 18 سعر 600 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر 700 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر 800 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,600 جنيه.









أسعار الذهب الأن





متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 793 إلى 795 عيار 22 727 إلى 729 عيار 21 694 إلى 696 عيار 18 595 إلى 597 عيار 14 463 إلى 464 عيار 12 397 إلى 398 الاونصة 24.667 إلى 24.738 الجنيه الذهب 5,552 إلى 5,568 الكيلو 793.143 إلى 795.429 متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 800 جنيه 52.09 $ سعر الذهب عيار 22 633.75جنيه 47.75 $ اسعار الذهب عيار 21 700جنيه 45.58 $ اسعار الذهب عيار 18 600جنيه 39.07 $ سعر الذهب عيار 14 466.75جنيه 30.39 $ سعر الذهب عيار 12 400جنيه 26.05 $ سعر الذهب عيار 9 300جنيه 19.54 $ اسعار أوقية الذهب 24,800 جنيه 1,620 $ اسعار جنيه الذهب 5,600 جنيه 364.66 $ اسعار كيلو الذهب 800,000 جنيه 52,093 $ متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12 20 فبراير 800 700 600 466.75 400 19 فبراير 797.75 698 598.25 465.25 398.75 18 فبراير 795.5 696 596.5 464 398.75 17 فبراير 785.25 687 588.75 458 392.5 16 فبراير 788.5 690 591.5 460 394.25 15 فبراير 788.5 690 591.5 460 394.25 14 فبراير 787.5 689 590.5 499 393.25 13 فبراير 786.25 688 589.75 458.75 393.25 12 فبراير 784 686 588 457.25 392 11 فبراير 782.75 685 587.25 456.75 391.5 10 فبراير 787.5 689 590.5 459.25 393.75 9 فبراير 786.25 688 688 458.75 393.25 8 فبراير 786.25 688 589.75 458.75 393.25 7 فبراير 782 685 782 455.25 390 6 فبراير 784 686 588 457.25 392 5 فبراير 790.55 691.75 592.92 461.16 395 4 فبراير 782.25 685 587.25 456.75 391.5 3 فبراير 794.25 695 595.75 463.25 397.25







أسعار الذهب عالميًا:





ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أبريل بنحو 0.5 بالمائة ليسجل 1620.50 دولار للأوقية، وهي أعلى تسوية منذ فبراير 2013.

وزاد سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 0.4 بالمائة ليسجل 1618.83 دولار للأوقية.







