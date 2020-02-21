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أستاذ طب نفسي يطالب بفصل الطلاب الذين يلعبون "كسارة الجمجمة"

الجمعة 21/فبراير/2020 - 08:01 ص
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لعبة كسارة الجمجمة
لعبة كسارة الجمجمة
هدى عبدالرازق
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حذر الدكتور جمال فرويز، أستاذ الطب النفسي، من اهتمام الشباب الزائد بمواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن تعايش الشباب على السوشيال ميديا خطر، ويبعدهم عن الواقع، وتحدياته.

وأشار "فرويز"، خلال حواره ببرنامج "الحقيقة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، إلى أن الحوار مع الأبناء هو الحل للتوعية بمخاطر تحدي الألعاب على السوشيال ميديا، مثل تحدي "كسارة الجمجمة" الذي ظهر مؤخرا بين طلاب المدارس.

وشدد أستاذ الطب النفسي، على ضرورة وجود أخصائي نفسي واجتماعي في المدارس للتحدث مع الطلاب، لافتا إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني يجب أن تقوم بفصل الطالب الذي يقوم بهذا التحدي في المدرسة نهائيا، حيث أنه يعرض حياة زميله للخطر.
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الكلمات المفتاحية

وزارة التربية والتعليم كسارة الجمجمة فصل طلاب

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