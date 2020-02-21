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بالتعاون مع شركة عالمية.. خطة الحكومة لهيكلة وتقسيم الجهاز الإداري

الجمعة 21/فبراير/2020 - 06:53 ص
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الحكومة المصرية
الحكومة المصرية
سمر حسن
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تعمل الحكومة المصرية بخطوات جادة خلال الفترة الحالية للانتهاء من مشروع إعادة هيكلة الوزارات والمصالح الحكومية، وتقييم أداء المهام والوظائف، واقتراح البدائل حول الوزارات والجهات الإدارية والخدمية.

نظم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الخميس، اجتماعًا لدراسة اقترحات هيكلة الجهاز الإداري للدولة، والتقسيم التنظيمي الأمثل للوزارات والأجهزة التابعة لها، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس هانى محمود مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

هيكلة تنظيمية
أكد المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع ناقش نتائج الدراسات التى أجرتها شركة ماكينزى على مدار الأشهر الماضية، عن الهياكل التنظيمية والإدارية للوزارات المختلفة، ومقترحات إعادة هيكلة بعض تلك الهياكل، بما يسهم في زيادة كفاءتها وحسن أداء أعمالها.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدكتور مصطفى مدبولي شدد خلال الاجتماع أن عملية إعادة هياكل الجهاز الإداري للدولة تعد جزءًا أساسيًا من خطة الإصلاح الهيكلي التى تتبناها الحكومة، وخاصة أن هذا النوع من الإصلاح هو الكفيل بالحفاظ على استمرار النمو الاقتصادي الذي تحقق بفضل نجاح خطتى الإصلاح النقدى والمالي.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن قرب الانتقال للعاصمة الإدارية يوجب ضرورة زيادة وتيرة تطوير هياكل الوزارات المختلفة، من أجل زيادة الاستفادة من النقلة النوعية فى آليات العمل التى سيتم تطبيقها في العاصمة الإدارية.

مهام مشتركة
وأكد مصدر المسئول، أن هناك عددًا من الدراسات صادرة من عدد من الوزارات والهيئات ومكاتب الاستشارة حول وضع الوزارات المصرية ومهام عمل كل منها، موضحًا أن هذه الدراسات اكتشفت وجود مهامًا مشتركة بين أكثر من وزارة، ووجود تشابكات في عمل الوزرات المختلفة، الأمر الذي ينعكس بالسلب على أداء عمل كل وزارة، لذلك كان من الضروري إعادة هيكلة الوزرات وتحديد مهام عملها.

تصور مقترح
عقد الدكتور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في يونيو الماضي، اجتماعًا مع مسئولي شركة ماكينزي، حول إعادة هيكلة الوزارات والمصالح الحكومية، والحجم الأمثل للوزارات والجهات الإدارية والخدمية، بحضور وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري.

وأكد مدبولي، أن الحكومة تهتم بملف الإصلاح الإداري، وما ينتج عنه من موضوعات تتعلق بهيكلة المؤسسات والجهات الحكومية من أجل تمكينها من أداء مهامها بكفاءة، مضيفا أن مصر نجحت على مدار السنوات الثلاث الماضية في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي.

أوضح مدبولي، أن الحكومة تسعى إلى تنفيذ حركة إصلاح هيكلي شامل للجهاز الإداري للدولة، بما يتوافق مع قرب الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ولا يكون الانتقال المكاني فقط، وإنما يتضمن نقلة نوعية في آليات العمل، كما كلف رئيس الوزراء بسرعة قيام الشركة بإعداد التصور المقترح، حتى تبدأ الحكومة في تنفيذه في أقرب وقت ممكن.

مقترحات الشركة
وعرض مسئولو شركة ماكينزى، في سبتمبر الماضي، أفكارًا تفصيلية عن مقترحات إعادة الهيكلة التى توصلوا إليها، بعد اجتماعات مكثفة عقدوها مع ممثلى الوزارات والجهات الحكومية، وأطلعوا بشكل دقيق على طبيعة المهام والوظائف التى تقوم بها كل جهة، وهيكل الجهات التابعة لها.

ووجه رئيس الوزراء، بتشكيل لجنة مصغرة داخل مجلس الوزراء، تعمل على دراسة مقترحات شركة ماكينزى، تمهيدًا لعقد اجتماع اخر مع مسئولى الشركة، لمراجعة المقترحات، والاتفاق على خطة عمل بشأنها.

شركة عالمية
وتعتبر شركة "ماكينزي وشركائه" شركة استشارات إدارية عالمية في جميع أنحاء العالم، وتجري الشركة تحليلًا نوعيًا وكميًا لتقييم قرارات الإدارة عبر القطاعين العام والخاص.

وتنشر ماكينزي مجلة ماكينزي الفصلية منذ عام 1964 وتمول مؤسسة أبحاث معهد ماكينزي العالمية، وتنشر تقاريرًا حول مواضيع الإدارة، وقدمت عددًا من الكتب المؤثرة حول الإدارة.
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الكلمات المفتاحية

هيكلة الحكومة مصطفى مدبولي الحكومة الجهاز الإداري

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