احتفالًا بفوز الزمالك.. داليا مصطفى وإنجي علي ترقصان على أنغام "سقف"

شاركت الفنانة داليا مصطفى فيديو عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" يجمعها بالإعلامية "إنجي على"، وهما يحتفلان بفوز نادي الزمالك في مباراة السوبر، ورقصا على أغنية رامي جمال "سقف" في حلقة خاصة من برنامج "أسرار النجوم" على نجوم إف إم.





وعبرت "داليا" عن مدى سعادتها بفوز نادى الزمالك من خلال خاصية التعليقات قائلة: "مبسوطة أوي أوي يا نوجا".



ويذكر أن الإعلامية "إنجي علي" استضافت "داليا مصطفى" في حلقة خاصة اليوم من برنامج "أسرار النجوم" على نجوم إف إم وتحدثت "داليا مصطفى" عن بدايتها في التمثيل وأعمالها الفنية، القديمة والمقرر عرضها قريبًا.