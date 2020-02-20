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أسعار النفط تصعد بنهاية التعاملات

الخميس 20/فبراير/2020 - 10:32 م
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أسعار النفط
أسعار النفط
وكالات
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ارتفعت أسعار النفط بنهاية التعاملات اليوم الخميس، مع تراجع المخاوف بشأن الطلب وسط انخفاض وتيرة الإصابة بفيروس "كورونا"، وإعلان المخزون الأمريكي من الخام.

وشهدت مخزونات النفط الأمريكية زيادة أقل من المتوقع خلال الأسبوع الماضي في حين استقر إنتاج الولايات المتحدة من النفط عند أعلى مستوى في تاريخه.

وارتفع سعر العقود الأجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم شهر مارس بنحو 0.9 بالمائة ليسجل 53.78 دولار للبرميل.

وصعد سعر العقود الأجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أبريل بنحو 0.4 بالمائة ليسجل 59.38 دولار للبرميل.
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