اندلاع اشتباكات بين الشرطة الأوكرانية ومحتجين بسبب وصول مواطنين من الصين





وصلت قافلة من الحافلات، مساء اليوم الخميس، تقل مواطنين أوكرانيين تم إجلاؤهم من الصين بسبب فيروس كورونا إلى مصحة في منطقة بولتافا، و اندلعت اشتباكات بين محتجين و الشرطة، وقبل وصول الحافلات إلى المصحة، قامت الشرطة بفض المتظاهرين، وفتح الشارع المؤدي إلى المستشفى، كما فككت الحواجز التي بناها المحتجون.





وألقى المتظاهرون الحجارة والعصي والزجاجات على الحافلات، وتم اعتقال أحد المحتجين، وأصيب اثنان أحدهما من المحتجين وآخر من الشرطة.





هذا وأجلت السلطات الأوكرانية، يوم أمس الأربعاء، 73 شخصًا من رعاياها في الصين فيما يتعلق بانتشار فيروس كورونا، ولم يُسمح لثلاثة أوكرانيين وأجنبي واحد بالصعود إلى متن الطائرة.





كما أكد سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني أليكسي دانيلوف، يوم أمس الأربعاء، على أن الطائرة الأوكرانية الخاصة التي يجب أن تقوم بإجلاء المواطنين من الصين بسبب انتشار فيروس "كورونا"، هبطت في مطار مدينة ووهان الصينية.





وقال نائب وزير الصحة الأوكراني فيكتور لياشكو: إن "طائرة تقل مواطنين أوكرانيين يتم إجلاؤهم من الصين، ستصل إلى البلاد اليوم الخميس، وسيتم فرض الحجر الصحي عليهم لمدة 14 يومًا على الأقل".





ووجه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، يوم الثلاثاء الماضي، انتقادات شديدة للسياسيين الأوكرانيين لدعواتهم منع إجلاء المواطنين الأوكرانيين من الصين ووضع المواطنين الذين قد تم إجلاؤهم من الصين رهن الحجر، وتوعد بإحضار الأوكرانيين الذين تم إجلاؤهم من الصين إلى "قصور" السياسيين إذا قاموا بإعاقة عودتهم.





وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، في وقت سابق من اليوم، أن عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد داخل البلاد، ارتفع إلى 2118 شخصاً، والمصابين إلى 74 ألف و576 حالة، مشيرة إلى شفاء نحو 16155 شخصاً بعد معالجتهم .



