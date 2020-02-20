Advertisements
Advertisements
Advertisements

اندلاع اشتباكات بين الشرطة الأوكرانية ومحتجين بسبب وصول مواطنين من الصين

الخميس 20/فبراير/2020 - 10:20 م
Advertisements
الشرطة الأوكرانية
الشرطة الأوكرانية
وكالات
Advertisements

وصلت قافلة من الحافلات، مساء اليوم الخميس، تقل مواطنين أوكرانيين تم إجلاؤهم من الصين بسبب فيروس كورونا إلى مصحة في منطقة بولتافا، واندلعت اشتباكات بين محتجين والشرطة، وقبل وصول الحافلات إلى المصحة، قامت الشرطة بفض المتظاهرين، وفتح الشارع المؤدي إلى المستشفى، كما فككت الحواجز التي بناها المحتجون. 

وألقى المتظاهرون الحجارة والعصي والزجاجات على الحافلات، وتم اعتقال أحد المحتجين، وأصيب اثنان أحدهما من المحتجين وآخر من الشرطة.

هذا وأجلت السلطات الأوكرانية، يوم أمس الأربعاء، 73 شخصًا من رعاياها في الصين فيما يتعلق بانتشار فيروس كورونا، ولم يُسمح لثلاثة أوكرانيين وأجنبي واحد بالصعود إلى متن الطائرة.

كما أكد سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني أليكسي دانيلوف، يوم أمس الأربعاء، على أن الطائرة الأوكرانية الخاصة التي يجب أن تقوم بإجلاء المواطنين من الصين بسبب انتشار فيروس "كورونا"، هبطت في مطار مدينة ووهان الصينية.

وقال نائب وزير الصحة الأوكراني فيكتور لياشكو: إن "طائرة تقل مواطنين أوكرانيين يتم إجلاؤهم من الصين، ستصل إلى البلاد اليوم الخميس، وسيتم فرض الحجر الصحي عليهم لمدة 14 يومًا على الأقل".

ووجه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، يوم الثلاثاء الماضي، انتقادات شديدة للسياسيين الأوكرانيين لدعواتهم منع إجلاء المواطنين الأوكرانيين من الصين ووضع المواطنين الذين قد تم إجلاؤهم من الصين رهن الحجر، وتوعد بإحضار الأوكرانيين الذين تم إجلاؤهم من الصين إلى "قصور" السياسيين إذا قاموا بإعاقة عودتهم.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، في وقت سابق من اليوم، أن عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد داخل البلاد، ارتفع إلى 2118 شخصاً، والمصابين إلى 74 ألف و576 حالة، مشيرة إلى شفاء نحو 16155 شخصاً بعد معالجتهم .

Advertisements

أخبار تهمك

البنك المركزى يثبت أسعار الفائدة للمرة الثانية فى 2020

منذ ساعة و 8 دقيقة

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة الأهلي والزمالك اليوم NOW

منذ يوم

محمد رمضان يشبه منتقديه بالكلاب (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

متعب يهاجم عبد الله جمعة: لو ما تعرفش الأهلي إقرأ كويس عنه

منذ ساعة و نصف

فايلر يعلن طرد كهربا ويصدر أزمة مدوية للزمالك

منذ نصف ساعة

تعليق مثير من فايلر بعد خسارة الأهلي ضد الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

مغامرة رينيه فايلر في تشكيل الأهلي ضد الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

ضربات جزاء - مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر - ركلات الجزاء الترجيحية الآن

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة مدوية.. فايلر يستبعد 6 لاعبين من لقاء قائمة الأهلي أمام الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

أحمد شوبير يعلن عن مفاجأة كبيرة قبل السوبر

منذ حوالي 7 ساعات

بعد خسارة السوبر.. فايلر يلمح لانقلاب داخل الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

تعليق مثير من مرتضي منصور بعد تتويج الزمالك بالسوبر على حساب الأهلي

منذ 14 دقيقة

حسام غالي يفتح النار على كهربا بعد خسارة السوبر

منذ ساعة

أول تعليق من عمرو أديب على فوز الزمالك بالسوبر المصري

منذ ساعة الا ربع

مفاجأة.. فتاة تكشف تفاصيل زواجها وإنجابها سرًا من فنان مشهور (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك بطلاً للسوبر المصري على حساب الأهلي بركلات الجزاء

منذ ساعة و نصف
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:11 م

متعب يهاجم عبد الله جمعة: لو ما تعرفش الأهلي إقرأ كويس عنه

فايلر يعلن طرد كهربا ويصدر أزمة مدوية للزمالك

10:13 م

تعليق مثير من فايلر بعد خسارة الأهلي ضد الزمالك

10:16 م

حسام غالي يفتح النار على كهربا بعد خسارة السوبر

09:38 م

بعد خسارة السوبر.. فايلر يلمح لانقلاب داخل الأهلي

10:16 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status