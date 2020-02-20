باتريس كارتيرون أول مدرب فرنسي وسابع أجنبي يتوج بكأس السوبر المصري

نجح فريق الزمالك بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون في التتويج بكأس السوبر المصري للمرة الرابعة في تاريخه بعدما تغلب على نظيره الأهلي بنتيجة 4 / 3 بركلات الترجيح في المباراة التي جرت بينهما مساء الخميس في العاصمة الاماراتية أبوظبي.





وحسم التعادل السلبي نتيجة الوقت الأصلي من مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري، ليلجأ الفريقين لركلات الترجيح لتحديد بطل السوبر، والتي ابتسمت لصالح الزمالك بنتيجة 4 -3 ليتوج بكأس البطولة للمرة الرابعة في تاريخه.





كارتيرون أول فرنسي يتوج بكأس السوبر المصري:

وأصبح الفرنسي باتريس كارتيرون أول مدرب فرنسي وسابع مدرب أجنبي يتوج بكأس السوبر المصري في التاريخ منذ انطلاق البطولة عام 2001 لينضم للمدربين الأجانب الذين سبقوه في التتويج بكأس البطولة وهم:





البرتغالي مانويل جوزيه - الأهلي 4 ألقاب (الأكثر تتويجًا)

البرتغالي توني أوليفيرا - الأهلي (لقب وحيد)

الاسباني جاريدو – الأهلي (لقب وحيد)

البرازيلي كابرال – الزمالك (لقب وحيد)

الألماني أوتوفيستر – الزمالك (لقب وحيد)

السويسري رينيه فايلر – الأهلي (لقب وحيد)





وتعتبر هذه البطولة الثانية على التوالي لـ"كاتيرون" مع الزمالك، حيث توج منذ أيام قليلة بكأس السوبر الإفريقي على حساب فريق الترجي التونسي بعدما قاد الفارس الأبيض للفوز بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما في قطر.