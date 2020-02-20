Advertisements
Advertisements
Advertisements

باتريس كارتيرون أول مدرب فرنسي وسابع أجنبي يتوج بكأس السوبر المصري

الخميس 20/فبراير/2020 - 10:26 م
Advertisements
كارتيرون
كارتيرون
علاء خليف
Advertisements
نجح فريق الزمالك بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون في التتويج بكأس السوبر المصري للمرة الرابعة في تاريخه بعدما تغلب على نظيره الأهلي بنتيجة 4 / 3 بركلات الترجيح في المباراة التي جرت بينهما مساء الخميس في العاصمة الاماراتية أبوظبي.

وحسم التعادل السلبي نتيجة الوقت الأصلي من مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري، ليلجأ الفريقين لركلات الترجيح لتحديد بطل السوبر، والتي ابتسمت لصالح الزمالك بنتيجة 4 -3 ليتوج بكأس البطولة للمرة الرابعة في تاريخه.

كارتيرون أول فرنسي يتوج بكأس السوبر المصري:
وأصبح الفرنسي باتريس كارتيرون أول مدرب فرنسي وسابع مدرب أجنبي يتوج بكأس السوبر المصري في التاريخ منذ انطلاق البطولة عام 2001 لينضم للمدربين الأجانب الذين سبقوه في التتويج بكأس البطولة وهم:

البرتغالي مانويل جوزيه - الأهلي 4 ألقاب (الأكثر تتويجًا)
البرتغالي توني أوليفيرا - الأهلي (لقب وحيد)
الاسباني جاريدو – الأهلي (لقب وحيد)
البرازيلي كابرال – الزمالك (لقب وحيد)
الألماني أوتوفيستر – الزمالك (لقب وحيد)
السويسري رينيه فايلر – الأهلي (لقب وحيد)

وتعتبر هذه البطولة الثانية على التوالي لـ"كاتيرون" مع الزمالك، حيث توج منذ أيام قليلة بكأس السوبر الإفريقي على حساب فريق الترجي التونسي بعدما قاد الفارس الأبيض للفوز بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما في قطر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

كارتيرون السوبر المصرى الزمالك الأهلي والزمالك في السوبر الإمارات

أخبار تهمك

حسام غالي يفتح النار على كهربا بعد خسارة السوبر

منذ ساعة

مغامرة رينيه فايلر في تشكيل الأهلي ضد الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

تعليق مثير من فايلر بعد خسارة الأهلي ضد الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

مفاجأة.. فتاة تكشف تفاصيل زواجها وإنجابها سرًا من فنان مشهور (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة مدوية.. فايلر يستبعد 6 لاعبين من لقاء قائمة الأهلي أمام الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

بعد خسارة السوبر.. فايلر يلمح لانقلاب داخل الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

البنك المركزى يثبت أسعار الفائدة للمرة الثانية فى 2020

منذ ساعة

ضربات جزاء - مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر - ركلات الجزاء الترجيحية الآن

منذ أقل من ساعتين

الأفضل والأسوأ في تتويج الزمالك بالسوبر المصري أمام الأهلي

منذ 39 دقيقة

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة الأهلي والزمالك اليوم NOW

منذ يوم

محمد رمضان يشبه منتقديه بالكلاب (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

أحمد شوبير يعلن عن مفاجأة كبيرة قبل السوبر

منذ حوالي 7 ساعات

فايلر يعلن طرد كهربا ويصدر أزمة مدوية للزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

متعب يهاجم عبد الله جمعة: لو ما تعرفش الأهلي إقرأ كويس عنه

منذ ساعة و 28 دقيقة

أول تعليق من عمرو أديب على فوز الزمالك بالسوبر المصري

منذ 41 دقيقة

الزمالك بطلاً للسوبر المصري على حساب الأهلي بركلات الجزاء

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

الأهلي لا يخسر السوبر في "الصراع الأجنبي" (تقرير)

10 مدربين حصدوا كأس السوبر.. أوتوفيستر "أول بطل" وجوزيه "الأكثر تتويجًا" باللقب

عقدة الخواجات تُطارد الصربي "ميتشو" في سوبر الأهلي والزمالك

السوبر الإفريقي.. كارتيرون يحلم بتكرار إنجاز 6 مدربين أجانب مع الزمالك (تقرير)

آخرهم كارتيرون.. 4 مدربين حصدوا كأس السوبر الإفريقي مع الزمالك

بعد تتويجه بكأس السوبر الإفريقي.. الفرنسي كارتيرون ينضم لقائمة أبطال الإنجازات القارية في الزمالك

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:11 م

متعب يهاجم عبد الله جمعة: لو ما تعرفش الأهلي إقرأ كويس عنه

فايلر يعلن طرد كهربا ويصدر أزمة مدوية للزمالك

10:13 م

تعليق مثير من فايلر بعد خسارة الأهلي ضد الزمالك

10:16 م

حسام غالي يفتح النار على كهربا بعد خسارة السوبر

09:38 م

ضربات جزاء - مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر - ركلات الجزاء الترجيحية الآن

08:57 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status