Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخيرًا.. الزمالك يتخلص من عقدة "خواجات" الأهلي في السوبر المصري

الخميس 20/فبراير/2020 - 10:22 م
Advertisements
الزمالك
الزمالك
علاء خليف
Advertisements
توج الفريق الأول بالنادي الزمالك بكأس السوبر المصري بعدما تغلب على غريمه الأهلي بنتيجة 4 / 3 بركلات الترجيح في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس على ستاد "محمد بن زايد" بالعاصمة الإماراتية "أبوظبي" في النسخة السابعة عشر من البطولة المحلية.

وانتهي الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين، ليذهب اللقاء لركلات الترجيح التي ابتسمت لفريق الزمالك بنتيجة 4 / 3 بعدما أضاع الأهلي ركلتين عن طريق أليو بادجي ومحمد هاني، بينما أضاع الفريق الأبيض ركلة وحيدة للاعب المغربي أشرف بن شرقي.

وحصد فريق الزمالك كأس السوبر المصري للمرة الرابعة في تاريخه، ويحتل المرتبة الثانية في قائمة الأندية الأكثر تتويجًا بلقب البطولة خلف النادي الأهلي والذي استطاع حصد اللقب 11 مرة في تاريخه.

ونجح فريق الزمالك في التخلص من عقدة الخواجات في مبارياته ضد الأهلي في كأس السوبر المصري، وتعد هذه المرة الأولي التي يربح فيها الفارس الأبيض صراع "المدربين الأجانب" مع غريمه الأهلي في بطولة السوبر.

وكانت مباراة اليوم المواجهة الرابعة بين الأهلي والزمالك في بطولة السوبر المصري بقيادة أجنبية لكلاهما، حيث سبق وتفوق المارد الأحمر في "صراع الخواجات" بين "القطبين" خلال 3 نسخ سابقة، قبل أن ينجح الفارس الأبيض بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون في التخلص من هذه العقدة الأزلية بعدما تفوق على الفريق الأهلاوي بقيادة السويسري فايلر بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح.

وجاءت مواجهات الأهلي والزمالك بقيادة أجنبية لكلاهما في السوبر المصري كالتالي:

2003: الأهلي (توني أوليفيرا) 3 – 1 الزمالك (فينجادا) بركلات الترجيح
2008: الأهلي (مانويل جوزيه) 2 – 0 الزمالك (راينر هولمان)
2019: الأهلي (فايلر) 3 – 2 الزمالك (ميتشو)
2020: الأهلي (فايلر) 3 – 4 الزمالك (كارتيرون) بركلات الترجيح.

كما فشل الزمالك بقيادة مصرية في التفوق على المدربين الأجانب للأهلي في نسخة واحدة من البطولة وذلك عام 2014 عندما خسر الفارس الأبيض بقيادة حسام حسن أمام المارد الأحمر بقيادة مدربه الاسباني خوان كارلوس جاريدو بنتيجة 5 / 4 بركلات الترجيح.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

السوبر المصرى الزمالك الأهلي والزمالك في السوبر الأهلي الإمارات

أخبار تهمك

متعب يهاجم عبد الله جمعة: لو ما تعرفش الأهلي إقرأ كويس عنه

منذ ساعة و نصف

البنك المركزى يثبت أسعار الفائدة للمرة الثانية فى 2020

منذ ساعة و 6 دقيقة

أحمد شوبير يعلن عن مفاجأة كبيرة قبل السوبر

منذ حوالي 7 ساعات

بعد خسارة السوبر.. فايلر يلمح لانقلاب داخل الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

ضربات جزاء - مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر - ركلات الجزاء الترجيحية الآن

منذ أقل من ساعتين

حسام غالي يفتح النار على كهربا بعد خسارة السوبر

منذ ساعة

أول تعليق من عمرو أديب على فوز الزمالك بالسوبر المصري

منذ 42 دقيقة

مغامرة رينيه فايلر في تشكيل الأهلي ضد الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك بطلاً للسوبر المصري على حساب الأهلي بركلات الجزاء

منذ ساعة و نصف

مفاجأة.. فتاة تكشف تفاصيل زواجها وإنجابها سرًا من فنان مشهور (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

محمد رمضان يشبه منتقديه بالكلاب (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

تعليق مثير من مرتضي منصور بعد تتويج الزمالك بالسوبر على حساب الأهلي

منذ 12 دقيقة

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة الأهلي والزمالك اليوم NOW

منذ يوم

تعليق مثير من فايلر بعد خسارة الأهلي ضد الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

مفاجأة مدوية.. فايلر يستبعد 6 لاعبين من لقاء قائمة الأهلي أمام الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يعلن طرد كهربا ويصدر أزمة مدوية للزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

موضوعات متعلقة

لاسارتي VS خالد جلال.. تاريخ الصراع "المصري – الأجنبي" في مباريات القمة خلال "الألفية الثالثة"

من برج العذراء للسم القاتل..7 مفارقات مثيرة في "سوبر" الأهلي والزمالك

الأهلي لا يخسر السوبر في "الصراع الأجنبي" (تقرير)

10 مدربين حصدوا كأس السوبر.. أوتوفيستر "أول بطل" وجوزيه "الأكثر تتويجًا" باللقب

عقدة الخواجات تُطارد الصربي "ميتشو" في سوبر الأهلي والزمالك

الأهلي يتفوق على الزمالك 5 / 1 في السوبر المصري.. من يحسم المواجهة السابعة؟

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:11 م

متعب يهاجم عبد الله جمعة: لو ما تعرفش الأهلي إقرأ كويس عنه

فايلر يعلن طرد كهربا ويصدر أزمة مدوية للزمالك

10:13 م

تعليق مثير من فايلر بعد خسارة الأهلي ضد الزمالك

10:16 م

حسام غالي يفتح النار على كهربا بعد خسارة السوبر

09:38 م

ضربات جزاء - مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر - ركلات الجزاء الترجيحية الآن

08:57 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status