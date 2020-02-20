أخيرًا.. الزمالك يتخلص من عقدة "خواجات" الأهلي في السوبر المصري

توج الفريق الأول بالنادي الزمالك بكأس السوبر المصري بعدما تغلب على غريمه الأهلي بنتيجة 4 / 3 بركلات الترجيح في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس على ستاد "محمد بن زايد" بالعاصمة الإماراتية "أبوظبي" في النسخة السابعة عشر من البطولة المحلية.





وانتهي الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين، ليذهب اللقاء لركلات الترجيح التي ابتسمت لفريق الزمالك بنتيجة 4 / 3 بعدما أضاع الأهلي ركلتين عن طريق أليو بادجي ومحمد هاني، بينما أضاع الفريق الأبيض ركلة وحيدة للاعب المغربي أشرف بن شرقي.





وحصد فريق الزمالك كأس السوبر المصري للمرة الرابعة في تاريخه، ويحتل المرتبة الثانية في قائمة الأندية الأكثر تتويجًا بلقب البطولة خلف النادي الأهلي والذي استطاع حصد اللقب 11 مرة في تاريخه.





ونجح فريق الزمالك في التخلص من عقدة الخواجات في مبارياته ضد الأهلي في كأس السوبر المصري، وتعد هذه المرة الأولي التي يربح فيها الفارس الأبيض صراع "المدربين الأجانب" مع غريمه الأهلي في بطولة السوبر.





وكانت مباراة اليوم المواجهة الرابعة بين الأهلي والزمالك في بطولة السوبر المصري بقيادة أجنبية لكلاهما، حيث سبق وتفوق المارد الأحمر في "صراع الخواجات" بين "القطبين" خلال 3 نسخ سابقة، قبل أن ينجح الفارس الأبيض بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون في التخلص من هذه العقدة الأزلية بعدما تفوق على الفريق الأهلاوي بقيادة السويسري فايلر بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح.





وجاءت مواجهات الأهلي والزمالك بقيادة أجنبية لكلاهما في السوبر المصري كالتالي:





2003: الأهلي (توني أوليفيرا) 3 – 1 الزمالك (فينجادا) بركلات الترجيح

2008: الأهلي (مانويل جوزيه) 2 – 0 الزمالك (راينر هولمان)

2019: الأهلي (فايلر) 3 – 2 الزمالك (ميتشو)

2020: الأهلي (فايلر) 3 – 4 الزمالك (كارتيرون) بركلات الترجيح.





كما فشل الزمالك بقيادة مصرية في التفوق على المدربين الأجانب للأهلي في نسخة واحدة من البطولة وذلك عام 2014 عندما خسر الفارس الأبيض بقيادة حسام حسن أمام المارد الأحمر بقيادة مدربه الاسباني خوان كارلوس جاريدو بنتيجة 5 / 4 بركلات الترجيح.



