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فايلر يعلن طرد كهربا ويصدر أزمة مدوية للزمالك

الخميس 20/فبراير/2020 - 10:13 م
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فايلر
فايلر
علي نبوي
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قال السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن السلبيات التي يريد إصلاحها في الفريق خلال الفترة المقبلة هي ترجمة الفرص التي تتاح للاعبين إلى أهداف.

 

وأضاف المدرب السويسري خلال المؤتمر الصحفي بعد نهاية مباراة السوبر أمام الزمالك: "علمت أن كهرباء نال الكارت الأحمر بعد نهاية المباراة، وهذه خسارة فنية لنا".

 

وأردف المدير الفني قائلا: "أفضل خوض مباراة الدوري أمام الزمالك في موعدها يوم الاثنين المقبل، حتى لا تتراكم المباريات علينا".

 

وعاد ليقول: "ما حدث بعض المباراة افتقاد للروح الرياضية، وطلبت من لاعبي الفريق استلام الميداليات قبولا للهزيمة واحتراما للروح الرياضية".

 

وفاز الزمالك بلقب كأس السوبر المصري مساء اليوم للمرة الرابعة في تاريخه عقب الفوز على الأهلي بركلات الترجيح.

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