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عميد علوم القاهرة يكشف حصاد الأنشطة الطلابية بالكلية

الخميس 20/فبراير/2020 - 09:57 م
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بوابة الفجر
أية حمروشي
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انطلاقًا من الدور المجتمعي الذي تلعبه الكلية في تنفيذ مشروع تمكين الشباب، وتوافقًا مع الآليات التنفيذية لاستراتيجية الدولة المصرية،  فقد جاءت مشاركة الكلية، برئاسة الدكتور عبد الحميد وجدي المناوي عميد كلية العلوم جامعة القاهرة، مميزة ولها بصمات واضحة في تنفيذ استراتيجية جامعة القاهرة لتطوير العقل المصري.

وصرح المناوي أن الكلية حرصت على دعم كافة الأنشطة الطلابية في مختلف المجالات واكتشاف واحتضان المواهب الفنية والرياضية والثقافية والعلمية تنفيذا لمشروع تمكين الشباب بالكلية كما تسعي إلى تقديم أنشطة طلابية متميزة في ظل تنافس إيجابي وفعال على المستوى المحلي والدولي.

وذكر المناوي أبرز الأنشطة الطلابية المنفذة للأسبوع الأول للفصل الدراسي الثاني لهذا العام، منها مشاركة فريق جوالة علوم القاهرة  في المهرجان الكشفي الواحد والأربعين والمهرجان الإرشادي التاسع والعشرين لجامعة القاهرة. حيث أظهر الفريق تفوقا ملحوظا في كافة المجالات الكشفي والإرشادي، والثقافي، والفني والمعارض، والكرنفالات، والخدمة العامة، والقيم والاتجاهات والسلوكيات. كما بدأ المهرجان بطابور عرض لـ«جوالي وجوالات» كليات الجامعة المشاركين بالمهرجان، تبعه أداء السلام الجمهوري، وآيات من الذكر الحكيم قدمها طلاب الجوالة، لتستكمل فعاليات المهرجان، كما أقيم على هامش المهرجان عروض فنية وكرنفالات طلابية احتفالية حمل خلالها الطلاب علم مصر.

وأضاف المناوي أن الكلية اختتمت فاعليات دورة سداسيات كرة القدم، والتي نظمتها إدارة رعاية الشباب بالكلية والتي تهدف إلى ثقل مهارات الطلاب الفنية والتواصل الفعال لرفع كفاءة فرق الكلية المشاركة في الفاعلية. كما شارك وفد من الكلية في حضور يوم الفضاء المصري والذي نظمتها وكالة الفضاء المصرية بمركز إعداد القادة.

كما أفتتح المناوي اللقاء الثاني لخريجي علوم القاهرة تحت عنوان "قصص نجاح واقعية" والتي هدفت إلى عرض أبرز قصص نجاح خريجى الكلية وعقد عدة محاضرات عن دور خريجى الكلية بمصانع التغذية ودور الفيزياء الطبية في العلاج الإشعاعية وكذلك تأهيل الطلاب بما يحتاجه سوق العمل من مهارات وقدرات فنية وعلمية، تنفيذا لاستراتيجية جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة،للتحول نحو جامعة من الجيل الثالث.

وشارك المناوي في حضور معرض "محميات بلادى" الذي يهدف لرفع وعي جميع منسوبي الكلية والجامعة بضرورة الحفاظ على مواردنا الطبيعية وتشجيع السياحة الداخلية لهذه المحميات، تنفيذا لمبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لرفع الوعي البيئي تحت عنوان "اتحضر للأخضر". 

وأضاف المناوي أن الطلاب المشاركين في تنظيم هذا المعرض، أسردوا في وصف تلك المحميات، والتى يبلغ عددهم ثلاثين محمية موزعة في جميع أنحاء الجمهورية، وأهم الخصائص التي تميزهم، يأتي ذلك  تنفيذا لاستراتيجية جامعة القاهرة للتحول نحو جامعة من الجيل الثالث واستغلال أفكار الشباب البناءة لخدمة البعد البيئي برؤية مصر ٢٠٣٠. وأشار المناوي أن التوعية البيئية بأهمية تلك المحميات يحافظ على استقرار البيئة  كما توفر فرصة للبحث العلمي ومتابعة الأحياء البرية والنظام البيئية ودراسة فهم علاقتها مع تنمية الإنسان.

كما هنأ الدكتور عبد الحميد وجدي المناوي عميد كلية العلوم جامعة القاهرة، الطلاب المشاركين بالمسابقة المحلية للتكنولوجيا الحيوية Science Operation Leaders in Egypt) SOLE والفائزين بثلاث جوائز من هذه المسابقة، وذكر المناوي أن الكلية تحرص على دعم مشاركة الطلاب في كافة المسابقات المحلية والدولية لدعم مهاراتهم العلمية والعملية وتنفيذا لخطة جامعة القاهرة للتحول نحو جامعة ذكية، والتي تعتبر أحد أبرز المسابقات الوطنية الخاصة بالتكنولوجيا الحيوية حيث يتنافس فيها طلاب من مختلف الجامعات في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية من خلال اختبار معرفتهم حول مجالات مختلفة من التكنولوجيا الحيوية، حيث تهدف المسابقة إلي تحفيز الطلاب على زيادة معرفتهم بالتكنولوجيا الحيوية ومحاولة تحسين مهاراتهم العلمية.

وأشارت الدكتورة إيمان علاء الدين المستشار الإعلامي للكلية، أن الكلية حريصة على تنفيذ مشروع تمكين الشباب والذي يعد بادرة الأولى من نوعها على مستوى الكلية، لرفع وعي الطلاب داخل الكلية وتنمية مهاراتهم وتعزيز روح الانتماء لديهم لضمان مشاركتهم المتميزة في نهضة هذا الوطن العظيم.
عميد علوم القاهرة يكشف حصاد الأنشطة الطلابية بالكلية
عميد علوم القاهرة يكشف حصاد الأنشطة الطلابية بالكلية
عميد علوم القاهرة يكشف حصاد الأنشطة الطلابية بالكلية
عميد علوم القاهرة يكشف حصاد الأنشطة الطلابية بالكلية
عميد علوم القاهرة يكشف حصاد الأنشطة الطلابية بالكلية
عميد علوم القاهرة يكشف حصاد الأنشطة الطلابية بالكلية
عميد علوم القاهرة يكشف حصاد الأنشطة الطلابية بالكلية
عميد علوم القاهرة يكشف حصاد الأنشطة الطلابية بالكلية
عميد علوم القاهرة يكشف حصاد الأنشطة الطلابية بالكلية
عميد علوم القاهرة يكشف حصاد الأنشطة الطلابية بالكلية
عميد علوم القاهرة يكشف حصاد الأنشطة الطلابية بالكلية
عميد علوم القاهرة يكشف حصاد الأنشطة الطلابية بالكلية
عميد علوم القاهرة يكشف حصاد الأنشطة الطلابية بالكلية
عميد علوم القاهرة يكشف حصاد الأنشطة الطلابية بالكلية
عميد علوم القاهرة يكشف حصاد الأنشطة الطلابية بالكلية
عميد علوم القاهرة يكشف حصاد الأنشطة الطلابية بالكلية
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مصر علوم القاهرة القاهرة اخبار

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