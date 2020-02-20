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"نزلي الواد يا حاجة".. فيديو طريف للتطعيم ضد شلل الأطفال

الخميس 20/فبراير/2020 - 10:08 م
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شلل الأطفال
شلل الأطفال
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في إطار حملة وزارة الصحة للتطعيم ضد فيروس شلل الأطفال من سن يوم وحتي ٥ سنوات، شاركت إحدى الطبيبات في الحملة بفيديو طريف يبرز معاناة الأطباء في الوصول إلى الطبقات البسيطة ممن قد يفوتهم مواعيد التطعيم. 

وفي الفيديو يقوم أحد الأشخاص من المساعدين للطبيبات بالنداء علي السيدات بمكبر صوت كي يجلبن أطفالهن ليحصلوا على جرعة التطعيم المخصصة لمكافحة فيروس شلل الأطفال، وكانت ضمن الحملة د.هدير قطامش ود.غادة الدمنهوري.

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