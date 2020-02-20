تعرف على آخر تطورات الحالة الصحية للفنان جورج سيدهم



قال الأب الصديق "بطرس دانيال"، مدير المركز الكاثوليكي المصري للسينما، إن الفنان "جورج سيدهم" يعاني من المرض منذ 20 عامًا، ورغم ذلك فالابتسامة ما تزال على وجهه، معقبًا:" ربنا منحني زوجة مخلصة جدًا".





وتابع "دنيال"، خلال حواره ببرنامج "فنجان قهوة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن "سيدهم" مشلول من الجزء اليمين بالكمال، وجالس على كرسي متحرك، وهذا أمر ليس سهلًا، مشيرًأ إلى أن "سيدهم" ما زال واعي بكل الأشخاص، وكريم جدًا.



ولفت إلى أن "سيدهم" لم يتحدث على أنه غاضب من الفنان "سمير غانم"، لأنه لم يسأل عنه، ولكن من الطبيعي أن يحزن أي إنسان، بسبب عدم سؤال أصدقائه عنه.



