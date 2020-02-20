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بعد تتويج الزمالك.. تعرف على سجل الفائزين بكأس السوبر المصرية

الخميس 20/فبراير/2020 - 09:19 م
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الزمالك
الزمالك
ريهام عبد المحسن
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انتهت مباراة كأس السوبر المصري بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك بفوز الفريق الأبيض باللقب الثالث له في تاريخه في مباراة ماراثونية احتضنها ملعب الأمير محمد بن زايد في الإمارات العربية المتحدة. 

وتوج الزمالك بكأس السوبر بعد فوز على الأهلي 4-2 بركلات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

خاض الأهلي المباراة باعتباره بطل الدوري في الموسم الماضي ويدخل الزمالك المباراة باعتباره بطل كأس مصر في الموسم الماضي. 

تقام بطولة كأس السوبر المصري سنويًا، حيث تقام بين بطل الدوري المصري الممتاز والفائز ببطولة كأس مصر وفي حالة كون الفريق الفائز بالدوري هو نفسه الفريق الفائز بالكأس يلعب الفريق الفائز بالبطولتين مع وصيف الدوري. 

وكانت تقام البطولة قبل أسبوع واحد من بدأ الموسم الكروي ولكن أصبحت تجرى مؤخرًا في منتصف الموسم وقد بدأت البطولة في موسم 2001/2002. 

ويستعرض الفجر الرياضي الأندية الأربعة المتوجة باللقب حتى الآن:-

1 - الأهلي : فاز باللقب 11 مرة أعوام ( 2003 و2005 و2006 و2007 و2008 و2010 و2012 و2014 و2015 و2017 و2018)

2 - الزمالك : فاز باللقب 4 مرات أعوام (2001 و2002 و2016 و2019)

3 - المقاولون العرب : فاز باللقب مرة واحدة عام 2004

4 - حرس الحدود : فاز باللقب مرة واحدة عام 2009

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