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أكار: تركيا لا تنوي الاشتباك مع القوات الروسية في إدلب السورية

الخميس 20/فبراير/2020 - 08:27 م
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وزير الدفاع التركي خلوصي أكار
وزير الدفاع التركي خلوصي أكار
وكالات
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قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، مساء اليوم الخميس، إن "بلاده لا تريد الاشتباك مع العسكريين الروس في مدينة إدلب السورية، لكنها لن تقبل اقتراحات بشأن نقل نقاط المراقبة التركية في المنطقة"، مؤكدًا على أن بلاده لا تنوي الاشتباك مع القوات الروسية في إدلب والهدف الوحيد للعملية التي شنها الجيش التركي في المنطقة، هو قوات الحكومة السورية.

وأضاف أكار: أن هناك حوارا جيدا بين عسكريين روس وأتراك على الأرض في إدلب، موضحًا أن روسيا وتركيا تناقشان استخدام المجال الجوي السوري في إدلب، معربًا عن قناعته بأن المشكلة يمكن التغلب على "إذا تنحت روسيا جانبا".

وشهد الوضع في مدينة إدلب السورية "تصعيدًا جديدًا"، وسط تقارير عن قصف المدفعية التركية مواقع للجيش السوري في المنطقة، وتصدي القوات السورية للنيران التركية.

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الكلمات المفتاحية

وزير الدفاع التركي تركيا القوات الروسية السورية إدلب

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