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في أول ظهور له ضد الزمالك.. خناقة بين كهربا وطارق حامد (فيديو)
الخميس 20/فبراير/2020 - 08:32 م
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محمد مرعي
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اشتعلت أجواء مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك في المواجهة التي تجمعهما حاليا على ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة.
وشهدت الدقيقة 73 اشتباك بالأيدي بين نجم الأهلي محمود عبد المنعم كهربا عقب نزوله إلى المباراة، مع طارق حامد متوسط ميدان الزمالك.
وعاد حكم المباراة لتقنية الفيديو لكن الأمور سارت على ما يرام ولم يكن الأمر يستدعي تحذير أو إنذار أي من اللاعبين.
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