القضاء يلاحق رئيس باريس سان جيرمان

اتهم القضاء السويسري اليوم الخميس، الرئيس القطري لنادي باريس سان جرمان الفرنسي، ناصر الخليفي، والأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم الفرنسي جيروم فالك، في قضية فساد متعلقة بمنح حقوق بث تلفزيوني لمسابقات كروية.









وقال مكتب المدعي العام السويسري في بيان أن الشخصين "على علاقة بعملية منح حقوق بث لعدة نسخ من بطولتي كأس العالم وكأس القارات".





واتهمت المحاكم السويسري، فالكي، بقبول رشوة من الخليفي باعتباره مدير مجموعة بي ان سبورتس الإعلامية، لحصولها على البطولات الكبرى مثل كأس العالم والقارات.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن الهدايا التي قدمها الخليفي لـ فالكي، كانت فاخرة بما في ذلك، عقد فيلا كبيرة في سردينيا، من أجل الحصول على حقوق بث العديد من الأحداث الكروية التي ترعاها الـFIFA، بالإضافة لحصول فالكي على 2ونصف مليون يورو لشركته "سبورت يونايتد".



