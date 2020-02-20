مطار الأمير بن عبد العزيز يحصل على المركز الأول في رضاء المسافرين

أعلنت إمارة منطقة المدينة المنورة حصول مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي، على المركز الأول في رضاء المسافرين على مستوى مطارات المملكة، وذلك للمرة الثالثة على التوالي.

وبثت إمارة المدينة المنورة، عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر، مقطع فيديو أعدته الهيئة العامة للطيران المدني، أمانة منطقة المدينة المنورة، يرصد أبرز المعلومات والمميزات بمطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي، بعد نجاحه في تحقيق المركز الأول في رضاء المسافرين.

يسع 8 ملايين مسافر سنويًا

ووفقًا للهيئة العامة للطيران المدني أمانة منطقة المدينة المنورة تبلغ الطاقة الاستيبعابية لمطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي، 8 ملايين مسافر سنويًا.

وتبلغ الطاقة الاستيبعابية للمسجد الرئيس بمطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي 2000 مصل، كما يحتوي على مرفق مجهز لذوي الاحتياجات الخاصة ، ومراكز تسوق متنوعة.

كما يضم مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي 94 منصة لإنهاء إجراءات السفر، و24 منصة خدمة ذاتية، و6 أجهزة للتحقق ذاتيًا من وثائق السفر، و102 كاونتر للجوازات، و3 صالات لمسافري الدرجة الأولى والأعمال، فيما تبلغ مساحة الصالات مساحة الصالات 156 ألف متر مربع.

وفي شهر أبريل عام 2019 الماضي، تصدر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة مؤشر رضاء المسافرين عن جودة خدمات المطارات.

وتنشر هيئة الطيران تقارير شهرية عن مستوى رضاء المسافرين للخدمات المقدمة في المطارات؛ بهدف تقييم المستوى الحالي للخدمات في المطارات والعمل على تطويرها وتحسينها بشكل أفضل، تماشيًا مع أهداف رؤية المملكة 2030.

أهمية مطار الأمير محمد بن عبد العزيز

ويعد مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي، المطار الرئيس للمدينة المنورة، ويبعد عنها بنحو 15 كيلو مترًا في الاتجاه الشمالي الشرقي، وتزداد أهميته باعتباره بوابة المسلمين الجوية للمسجد النبوي الشريف.

كما أن مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي، يعد أحد منافذ وصول ومغادرة الحجاج والمعتمرين من الخارج، إلى المدينة المنورة، ونظرًا لأهميته هذه فقد اتجهت الهيئة العامة للطيران المدني لتطوير المطار على مراحل عدة.