مميش: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قاطرة التنمية لمصر

قال الفريق مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس، إن قناة السويس الجديدة خلقت حياة جديدة في المنطقة المحيطة بها، ولهذا تم إنشاء المنطقة الاقتصادية.



وأشار "مميش"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مانشيت" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، إلى أنهم يستهدفون جذب المصريين للعيش في المنطقة الاقتصادية، خاصة وأن المصريين يتمركزون في 6.5% من مساحة مصر، لافتا إلى أنه تم تعميق قناة السويس حتى نستعد للأجيال القادمة من السفن.



وأضاف مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس، أن مبادرة "الحزام والطريق" ستساهم في تحول حركة التجارة العالمية من الغرب إلى الشرق، واصفا المنطقة الاقتصادية بـ أنها مستقبل مصر، وقاطرة التنمية لمصر.

