بطرس دانيال: "كنت بقف خدمة في الجيش بدلا من زميلي ساعة الفطار في رمضان"

قال الأب الصديق بطرس دانيال، مدير المركز الكاثوليكي المصري للسينما، إنه التحق بالجيش في 1992 وكان في شهر رمضان يقف خدمة بدلا من اخوته المسلمين، رغم أن الخدمة هي أصعب شيء في الجيش، مشيرًا إلى أن قائد الكتيبة قام بدعوته إلى مكتبه، وسائله عن سبب ذلك، وعندما أبلغه بأنه يقوم بذلك بكل حب وغير مجبر، احترمه بصورة كبيره، وطالب صف الضباط والضباط التعامل معه بكل بساطه واحترام.



وتابع "دنيال"، خلال حواره ببرنامج "فنجان قهوة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أنه طلب منه في الجيش خلال شهر رمضان بالعمل في المطبخ، لكي يتذوق الطعام، لأنه الشخص الوحيد في الكتيبة الذي لم يكن مسلم.



ولفت إلى أنه كان لديه علاقة جيدة بالجميع، لم يكن يعتبر خدمته في الجيش خدمة وطنية فقط، بل خدمة من أجل الآخرين وللمحبة.

