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البورصات الأوروبية تتنازل عن المستويات القياسية بالختام

الخميس 20/فبراير/2020 - 07:52 م
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مؤشر فوتسي
مؤشر فوتسي
وكالات
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تنازلت البورصات الأوروبية عن المستويات القياسية بنهاية التعاملات اليوم الخميس، بعد أن أبدى البنك المركزي الأوروبي في محضر اجتماعه الأخير الصادر اليوم نظرة متفائلة حيال النمو الاقتصادي في منطقة اليورو كون البيانات تشير إلى أن الأسوأ قد انتهى في الكتلة.

وتراجع قطاع التأمين بنسبة 1.7 بالمائة وصعد قطاع السيارات بنحو 0.7 بالمائة.

وارتفع مؤشر أسعار المنتجين في ألمانيا بنسبة 0.8 بالمائة خلال يناير متجاوزاً التقديرات، كما يتوقع مؤشر "جي.إف.كيه" انخفاض ثقة المستهلكين في اقتصاد ألمانيا.

وشهدت مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة ارتفاعاً يتجاوز التوقعات خلال شهر يناير.

وتراجع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.9 بالمائة ليسجل 430.2 نقطة.

وانخفض مؤشر فوتسي البريطاني بنحو 0.3 بالمائة ليسجل 7436.6 نقطة.

وتراجع مؤشر داكس الألماني بنحو 0.9 بالمائة ليسجل 13664 نقطة.

وخسر مؤشر كاك الفرنسي بنحو 0.8 بالمائة ليسجل 6062.3 نقطة.

واستقر سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي عند مستوى 1.0802 دولار.
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الكلمات المفتاحية

ثقة المستهلكين المركزي الاوربي البورصات الأوروبية

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