وزيرة البيئة: مصر لديها 30 محمية طبيعية.. وتساعدنا على التوازن

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن المحمية الطبيعية يكون بها نوع من الكائنات قد تكون نباتات، أو حفريات نادرة، وهي جزء من تحقيق التوازن البيئي.



وأشارت "فؤاد"، خلال حوارها ببرنامج "مانشيت" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، إلى أن محمية وادي دجلة تمتص كميات كبيرة من مياه الأمطار والسيول، موضحة أن مصر بها 30 محمية طبيعية، وهناك مقترح بإضافة محميتين جديدتين الفترة المقبلة.



وأضافت وزيرة البيئة، أن وجود تنمية داخل الدولة لا يتعارض مع حركة التنمية، موضحة أن مصر تترأس مؤتمر التنوع البيولوجي، حيث تستغل مصر إعادة دراسة كيفية تحقيق الااستفادة القصوى من المحميات الطبيعية.

