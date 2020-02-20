Advertisements
Advertisements
Advertisements

حملة توعية ضد فيروس كورونا بكلية التربية الفنية جامعة حلوان

الخميس 20/فبراير/2020 - 07:36 م
Advertisements
بوابة الفجر
أية حمروشي
Advertisements
نظمت كلية التمريض جامعة حلوان بمقر كلية التربية الفنية بالزمالك ندوة تثقيفية ضمن حملة توعوية تقام تحت عنوان "كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا"، برعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة.

وأشرف على تنظيم الندوة الأستاذة الدكتورة صفاء صلاح عميد كلية التمريض، والأستاذة الدكتورة سحر أحمد شفيق وكيل كلية التمريض لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقام الدكتور محمود حامد عميد كلية التربية الفنية والأستاذة الدكتورة مها مزيد وكيل كلية التربية الفنية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالترحيب بالسادة المحاضرين والأساتذة والطلاب والموظفين خلال اللقاء الذي يعقد في إطار التعاون بين كلية التمريض وكليات جامعة حلوان لنشر الوعى الصحي للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

حاضر في الندوة الدكتورة بسمة شوقي والدكتور علاء الدروي بقسم الصحة النفسية بكلية التمريض وتضمنت الندوة التعريف بالإجراءات الوقائية لتقليل خطر الإصابة بالفيروس، وتوعية الطلاب والعاملين بكلية الهندسة بحلوان بضرورة اتباع التعليمات الخاصة بالوقاية، وقدم المحاضرين بالندوة شرح مفصل للإجراءات وعرض مجموعة من الصور لسهولة إيصال المعلومة للطلاب والعاملين.

وتهدف الحملة التوعوية لكلية التمريض التأكيد على أهمية الثقافة الصحية، والتوعية بوسائل انتقال الفيروس، وتقديم الإرشادات اللازمة لتجنب الإصابة به، وضرورة اتباع العادات الصحية السليمة للحماية من الكثير من الأمراض وأهمها غسل اليدين بالماء والصابون بصفة مستمرة والابتعاد عن الأشخاص الذين لديهم أعراض البرد أو الانفلونزا والابتعاد عن بؤر العدوى.

حملة توعية ضد فيروس كورونا بكلية التربية الفنية جامعة حلوان
حملة توعية ضد فيروس كورونا بكلية التربية الفنية جامعة حلوان
حملة توعية ضد فيروس كورونا بكلية التربية الفنية جامعة حلوان
حملة توعية ضد فيروس كورونا بكلية التربية الفنية جامعة حلوان
حملة توعية ضد فيروس كورونا بكلية التربية الفنية جامعة حلوان
حملة توعية ضد فيروس كورونا بكلية التربية الفنية جامعة حلوان
حملة توعية ضد فيروس كورونا بكلية التربية الفنية جامعة حلوان
حملة توعية ضد فيروس كورونا بكلية التربية الفنية جامعة حلوان
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر حملة توعية توعية اخبار

أخبار تهمك

مفاجأة مدوية.. فايلر يستبعد 6 لاعبين من لقاء قائمة الأهلي أمام الزمالك

منذ أقل من ساعتين

رابط «KORA LIVE» مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع رابط ماتش ليفربول هدف أشرف بن شرقي الآن يوتيوب اون سبورت

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. كارتيرون يعلن تشكيلة الزمالك الرسمية أمام الأهلي

منذ أقل من ساعتين

أحمد شوبير يعلن عن مفاجأة كبيرة قبل السوبر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إجراءات قانونية جديدة ضد مطربي المهرجانات

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجآت بالجملة.. تسريب تشكيلة الأهلي والزمالك في معركة السوبر

منذ ساعتين و 28 دقيقة

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة الأهلي والزمالك اليوم NOW

منذ يوم

مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر (0-0) - كأس السوبر المصري

منذ 35 دقيقة

عاجل.. تصريح ناري من آل الشيخ عن موقعة السوبر المصري

منذ حوالي 19 ساعة

بث حي KORA GOAL مشاهدة الأهلي والزمالك اليوم 20-2-2020 بالسوبر المصري HD

منذ يوم

مفاجأة.. فتاة تكشف تفاصيل زواجها وإنجابها سرًا من فنان مشهور (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من قمة الأهلي والزمالك في السوبر

منذ ربع ساعة

موعد الظهور الأول لوافد برشلونة الجديد

منذ 42 دقيقة

محمد رمضان يشبه منتقديه بالكلاب (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

مغامرة رينيه فايلر في تشكيل الأهلي ضد الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام الزمالك بالسوبر

منذ ساعتين و 6 دقيقة

موضوعات متعلقة

ندوة لنشر ثقافة السلامة المهنية بين الطلاب والعاملين بعلوم المنصورة (صور)

جامعة حلوان تنظم ندوة تعريفية بدور نقابة المهن الموسيقية في الحركه الفنية بمصر

"تمريض حلوان" تُعلن عن 9 طرق للوقاية من فيروس كورونا

كليات القطاع الصحي بجامعة حلوان تعلن خطتها لمواجهة كورونا

كلية بنات عين شمس تنظم ندوة توعية لفيروس كورونا

رئيس جامعة حلوان يفتتح ندوة "كورونا مخاطرها وطرق الوقاية منها"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:32 م

أحمد شوبير يعلن عن مفاجأة كبيرة قبل السوبر

مفاجأة مدوية.. فايلر يستبعد 6 لاعبين من لقاء قائمة الأهلي أمام الزمالك

06:12 م

مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام الزمالك بالسوبر

05:56 م

التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من قمة الأهلي والزمالك في السوبر

07:46 م

مفاجأة.. فتاة تكشف تفاصيل زواجها وإنجابها سرًا من فنان مشهور (فيديو)

11:10 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status