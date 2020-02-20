حملة توعية ضد فيروس كورونا بكلية التربية الفنية جامعة حلوان

نظمت كلية التمريض جامعة حلوان بمقر كلية التربية الفنية بالزمالك ندوة تثقيفية ضمن حملة توعوية تقام تحت عنوان "كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا"، برعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة.



وأشرف على تنظيم الندوة الأستاذة الدكتورة صفاء صلاح عميد كلية التمريض، والأستاذة الدكتورة سحر أحمد شفيق وكيل كلية التمريض لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



وقام الدكتور محمود حامد عميد كلية التربية الفنية والأستاذة الدكتورة مها مزيد وكيل كلية التربية الفنية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالترحيب بالسادة المحاضرين والأساتذة والطلاب والموظفين خلال اللقاء الذي يعقد في إطار التعاون بين كلية التمريض وكليات جامعة حلوان لنشر الوعى الصحي للوقاية من فيروس كورونا المستجد.



حاضر في الندوة الدكتورة بسمة شوقي والدكتور علاء الدروي بقسم الصحة النفسية بكلية التمريض وتضمنت الندوة التعريف بالإجراءات الوقائية لتقليل خطر الإصابة بالفيروس، وتوعية الطلاب والعاملين بكلية الهندسة بحلوان بضرورة اتباع التعليمات الخاصة بالوقاية، وقدم المحاضرين بالندوة شرح مفصل للإجراءات وعرض مجموعة من الصور لسهولة إيصال المعلومة للطلاب والعاملين.



وتهدف الحملة التوعوية لكلية التمريض التأكيد على أهمية الثقافة الصحية، والتوعية بوسائل انتقال الفيروس، وتقديم الإرشادات اللازمة لتجنب الإصابة به، وضرورة اتباع العادات الصحية السليمة للحماية من الكثير من الأمراض وأهمها غسل اليدين بالماء والصابون بصفة مستمرة والابتعاد عن الأشخاص الذين لديهم أعراض البرد أو الانفلونزا والابتعاد عن بؤر العدوى.



