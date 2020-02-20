كيف علق صلاح عبدالله على مباراة السوبر المصري؟

نشر الفنان صلاح عبدالله، تغريدة عبر موقع التغريدات "تويتر"، عن مباراة السوبر المصري المقامة اليوم في تمام الساعة السابعة مساًء في دولة الأمارات، حيث يلعب الزمالك بوصفه فائزًا ببطولة كأس السوبر المصري.



وجاءت تغريدة الفنان صلاح عبدالله: "نتمناها مثيرة ممتعة رائعة تتجلى بروح رياضية عظيمة تنتهي بمبروك للفائز وحظ أوفر للخاسر"، حيث جاءت تعليقات متابعيه " ‏‎انا ابتديت اشك انك زملكاوي حب الزمالك مفيهوش دبلوماسية يا فنان، ‏‎ان شاء الله السوبر اهلاااوي".



يذكر أن الزمالك فاز بلقب كأس السوبر الإفريقي، بثلاث أهداف مقابل هدف، أمام الترجي التونسي، في استاد نادي الغرافة بالعاصمة القطرية الدوحة.





والجدير بالذكر أن الفنان صلاح عبد الله، يشارك في فيلم "الخطة العامية"، مع غادة عادل و بيومي فؤاد، علي ربيع،عمرو عبد الجليل، ومحمد عبد الرحمن توتة، الفيلم إخراج معتز التونى.



من ناحية آخرى ينضم صلاح عبدالله ل طاقم عمل مسلسل "الاختيار"، المسلسل بطولة أمير كرارة، ويأتي عبد لله ثالث ضيوف الشرف الذين انضموا للمسلسل بعد إياد نصار وآسر ياسين، المسلسل إنتاج شركة سينرجى، إخراج بيتر ميمي.

