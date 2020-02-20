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الأب بطرس دانيال: "باخد آية قرانية في زيارتي للمرضى المسلمين"

الخميس 20/فبراير/2020 - 07:02 م
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الأب بطرس دانيال
الأب بطرس دانيال
كساب أحمد
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قال الأب بطرس دانيال، مدير المركز الكاثوليكي المصري للسينما، إنه عندما قام بزيارة الفنان الراحل فؤاد المهندس وجده حزينًا بسبب عدم قياد البعض بزيارته، خلاف رغبته في العودة مرة أخرى للمسرح، ومن هذه اللحظة عمل على زيارة الفنانين المرضى.

وتابع "دانيال"، خلال حواره ببرنامج "فنجان قهوة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أنه قام بزيارة الفنان فؤاد خليل الذي جلس في المستشفى لمدة 5 سنوات، وقام بإعطائه أية قرآنية، معقبًا: "دائمًا حريص على إعطاء المرضى المسلمين من الفنانين آية قرآنية، لأنه أي مسلم يعتبرها بركة".

ولفت إلى أن زيارة الفنانين المرضى تسعدهم بصورة كبيرة، وتنعكس على صحتهم وروحهم المعنوية، مشيرًا إلى أنه كرجل دين يرى أن تأثير الفنان أكبر بكثير من رجل الدين، ولذلك يهتم بالفنانين.

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الكلمات المفتاحية

الفنانين الأب بطرس دانيال آية قرآنية

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