رسالة جماهير الزمالك للاعبين قبل السوبر

حرصت جماهير نادي الزمالك الموجودة في مدرجات ملعب ستاد محمد بن زايد بالإمارات على توجيه رسالة خاصة إلى لاعبي الفريق الابيض قبل المباراة الحاسمة الليلة أمام الأهلي في بطولة كأس السوبر المصري





وقامت الجماهير برفع لافتة كبيرة مكتوب عليها : المجد يصنعه الرجال.. كنتم للقارة أبطال.





ويواجه فريق الزمالك نظيره الأهلي في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، على بطولة كأس السوبر المصري.



