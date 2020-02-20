مهاب مميش يكشف دور القوات البحرية في 25 يناير

كشف الفريق مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس، دوره مع زملائه بالقوات البحرية في حماية قواتهم أثناء ثورة 25 يناير 2011، معقبا: "مينفعش أقعد في مكتب وأسيب الناس تتظاهر أمام القوات البحرية".



وأشار "مميش"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مانشيت" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، إلى أنه هو وزملائه بالقوات البحرية كانوا على قلب رجل واحد لمنع أي تعدي، مضيفا: "قولتلهم من حقكم تتظاهروا، ولكن ليس من حقكم التعدي حدود القوات البحرية".



وأضاف مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس، أن المواجهة أعطت ثقة للناس أننا جميعنا كيان واحد، ولا يمكن أن يتقاتل مصري ضد مصري".

