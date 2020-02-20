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بسبب التفكك الأسري.. تضامن قنا تنقذ 4 أطفال من التشرد

الخميس 20/فبراير/2020 - 06:55 م
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بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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تمكنت مديرية التضامن الاجتماعي بقنا، من انقاذ 4 أطفال من التسول ويعيدهم لأهاليهم بإقرار رسمي.

وقال حسين الباز، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بقنا، إن التفكك الأسرى سبب في هروب هؤلاء الأطفال من أهاليهم، والوقوع فريسة لأحد الأشخاص الذي دفعهم للتسول.

وأوضح الباز، أن من بين هؤلاء الأطفال شقيقين، واثنين آخرين، وأبلغ فاعلو خير بوجود هؤلاء الأطفال في الشارع، وتم اصطحابهم إلى التضامن الاجتماعي، والتواصل مع أهلهم وتسليمهم لهم بعد الحصول على إقرار رسمي بذلك.
بسبب التفكك الأسري.. تضامن قنا تنقذ 4 أطفال من التشرد
بسبب التفكك الأسري.. تضامن قنا تنقذ 4 أطفال من التشرد
بسبب التفكك الأسري.. تضامن قنا تنقذ 4 أطفال من التشرد
بسبب التفكك الأسري.. تضامن قنا تنقذ 4 أطفال من التشرد
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مصر تفكك اسري تضامن المنيا اسرة اخبار

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