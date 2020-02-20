بسبب التفكك الأسري.. تضامن قنا تنقذ 4 أطفال من التشرد



وأوضح الباز، أن من بين هؤلاء الأطفال شقيقين، واثنين آخرين، وأبلغ فاعلو خير بوجود هؤلاء الأطفال في الشارع، وتم اصطحابهم إلى التضامن الاجتماعي، والتواصل مع أهلهم وتسليمهم لهم بعد الحصول على إقرار رسمي بذلك.

وقال حسين الباز، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بقنا، إن التفكك الأسرى سبب في هروب هؤلاء الأطفال من أهاليهم، والوقوع فريسة لأحد الأشخاص الذي دفعهم للتسول.