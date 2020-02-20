بطرس دانيال عن زيارة بابا الفاتيكان للقاهرة: "متواضع ويحب مصر"





قال الأب بطرس دانيال، مدير المركز الكاثوليكي المصري للسينما، إن البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، قام بزيارة مصر بعد تعرضها لعملية إرهابية، وقام بمقابلة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والبابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، من أجل التضامن مع مصر، معقبًا: "بابا الفاتيكان بيحب الشعب المصري، ودائمًا يعمل على دعم أي شعب بشكل معنوي، ويطالب بنشر السلام في العالم أجمع".وتابع "دانيال"، خلال حواره ببرنامج "فنجان قهوة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن بابا الفاتيكان عندما جاء إلى مصر رفض ركوب سيارة مصفحة، وركوب سيارة عادية لإرسال رسالة بأن مصر آمنة، معقبًا: "هذه روح جميلة، ورسالة للعالم أجمع بالتواضع".ولفت إلى أن بابا الفاتيكان لديه رغبة بزيارة مصر مرة أخرى، معقبًا: "بابا الفاتكان قال إنه بيحب الشعب المصري جدًا وأتمنى زيارة مصر مرة أخرى".