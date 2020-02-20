خالد الجندي عن قرار وقف المهرجانات: "موقف في منتهى الشرف"





علق الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على قرار نقابة المهن الموسيقية بوقف أغاني المهرجانات.ووجه "الجندي"، خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، التحية والاعتزاز للنقابة على قرارها، معلنًا تضامنه معها، قائلًا: "موقف في منتهى الجدية والشرف".وأكد أن قرار نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر، هو قرار الفنان الأمين على ثقافة وهوية المجتمع، وهذا القرار إنقاذ للمجتمع، معلقًا: اليوم الخميس: "فى هجمة تترية خطيرة تستهدف مصر، فى قيمنا وأخلاقنا ومبادئنا وأشكالنا، كل حاجة بيتم استهدافه، عاوزين يلوثونا".