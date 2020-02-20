مطران سمالوط يطالب وزير النقل بإنشاء طريق جديد مؤدي إلى كنيسة شهداء ليبيا

طالب الأنبا بفنوتيوس، مطران إيبارشية سمالوط للأقباط الأرثوذكس، الفريق كامل الوزيري، وزير النقل والمواصلات، بإنشاء طريق جديد مؤدي إلى كنيسة شهداء الوطن، الوصلة المطلوبة طولها 400 متر فقط، وذلك لتسهيل دخول الرحلات المؤدية إلى الكنيسة.



وقال بفتوتيوس، في خطابه إلى وزير النقل، أن محور الطريق الحالي هو مؤدي إلى الدخول فى القرى، وهذا ما يسبب مشكلات، مضيفًا: نأمل بأمركم بربط طريق بنقطتين بمحور سمالوط وكنيسة شهداء الإيمان والوطن، وهو ما يُساهم في تنشيط السياحة الدينية ويُخفف من أعباء الضغط المروري داخل القري التي يؤدي طريقها للوصول الي الكنيسة، وقطع الطريق أمام أى مشكلات تواجها.



وأكد مطران سمالوط، أن بعض الوافدين الي الكنيسة قد تعرضوا الي قصف بالحجارة من بعض المتشددين، بالرغم أن الطريق الحالي لا يتعدي طوله كيلو مترات.



ونوة المطران بفنوتيوس، أن الـ 21 قبطي الذين قد ذبحوا علي يد داعش في ليبيا، قد خرجوا من وطنهم الأم ليبحثوا عن لقمة العيش، فكان نصيبهم الموت بالذبح بدم بارد، بسبب إنتمائهم لوطنهم وعقيدتهم، وفي حينها نالت مصر بكل أبنائها وقيادتها، فقام الرئيس السيسي بتوجيه ضربة جوية للثأر لإبنائه بضرب الدواعش المتشددين داخل معقلهم في ليبيا.



وأضاف الانبا بفنوتيوس، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أصدر قرار ببناء الكاتدرائية بإسم هؤلاء الشهداء علي نفقة الدولة لتضُم أجسادهم الطاهرة وسط زويهم في قرية العور – سمالوط في المنيا، مما كان له الأثر العظيم في نفوس كل المصريين وأصبحت مزارًا عالميًا للمصريين والأجانب