Yarmouk إستقبل تردد قناة اليرموك إعادة عرض قيامة عثمان 11 ومواجهة المغول وإعانة دوندار

تغيرات كبيرة في مجرى أحداث مسلسل قيامة عثمان أو المؤسس عثمان بعد الحلقة السابقة، ويتحدث المسلسل عن الحاكم عثمان مؤسس الدولة العثمانية التي امتدت لمئات السنوات عبر التاريخ، وكانت تحكم بقعة كبيرة من الكرة الأرضية.

موعد عرض مسلسل “قيامةعثمان” الحلقةال 11 يعد مسلسل قيامة عثمان من افضل المسلسلات التاريخية على الأطلاق والتي تحظي بشعبية كبيرة للغاية لدى المشاهد التركي والعربية وغزت ليس البيوت العربية وحسب بل القلوب أيضا ويرجع السبب وراء اهتمام المشاهد العربي بالمسلسلات التاريخية التركية أنها تعتمد على الإتقان في العمل والإخراج ناهيك عن الغزارة في الإنتاج والملابس والديكوراتالتي تجذب عين المشاهد وتجعله في حالة اشتياق دائم لها ومتابعتها.





موعد عرض قيامة عثمان الحلقةال 11

يعرض مسلسل قيامة عثمان الآن عبر القنوات التركية وحقق حتى الأن اعلى نسبة مشاهدة على الإطلاق حتى الأن من بين المسلسلات التاريخية الأخرى وهو يتحدث عن تاريخ قيامة الدولة العثمانية التي كانت في يوم ما من اعظم الإمبراطوريات في العالم والتي امتد حكمها إلىأقاصيالأرض وشهدت العديد من الصراعات والحروب التي حاولت ان تقضي عليها لكنها وقفت صامدة لوقت طويل.





قيامة عثمان الحلقة ال11

نتابع في تلك الحلقة المزيد من الصراعات التي تواجه عثمان من اجل تحقيق حلمه فيوضع قواعد الدولة العثمانية التي لا طالما حلم بها هو والده ارطغرل الغازي وفي هذه الحلقة يتكشف لعثمان العديد من الحقائق التي كانت كامنة وتتكشف له نوايا العديد من المحاطين به وبذكاة يستطيع التغلب عليهم جميعا.





تردد قناة اليرموك الفضائية

يبحث العديد من المواطنين في جمهورية مصر العربية ودول الخليج العربي عن تردد قناة اليرموك التي سوف تعرض الحلقة باللغة العربية اليوم الخميس الموافق العشرون من شهر فبراير- شباط الجاري في الساعة الثامنة مساءً وذلك من خلال تردد 11678.