الأمم المتحدة تعلن استئناف المفاوضات العسكرية حول ليبيا في جنيف

أعلنت منظمة الأمم المتحدة، مساء اليوم الخميس، استئناف المفاوضات العسكرية حول ليبيا في مدينة جنيف السويسرية، حسبما ذكرت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

ويذكر أن قالت الأمم المتحدة إن اجتماعات لممثلين عن أطراف النزاع الليبي بدأت ضمن إطار لجنة عسكرية مشتركة ترعاها المنظمة الدولية؛ للتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار بعد 10 أشهر من الاشتباكات بين قوات الوفاق الوطني الليبية وقوات قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر في الأحياء الجنوبية للعاصمة طرابلس.





وأوضح بيان للأمم المتحدة أن خمسة من كبار الضباط يمثلون حكومة الوفاق، وخمسة يمثلون قوات حفتر يشاركون في المحادثات التي تعقد بإدارة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة.





ويذكر أن العاصمة الألمانية، قد استضافت يوم الأحد الموافق 19 يناير الماضي، فعاليات مؤتمر برلين حول ليبيا، بمشاركة دولية رفيعة المستوى، وواسعة النطاق، وذلك بعد المحادثات "الليبية- الليبية" التي جرت مؤخرا في العاصمة الروسية (موسكو)، بحضور ممثلين عن روسيا الاتحادية وتركيا.





وحسب مخرجات مؤتمر برلين، فإن مهام اللجنة هي تحديد الصيغ التنفيذية لوقف إطلاق نار دائم، ورسمُ الخطوط التي ستنسحب إليها القوات المتحاربة في ليبيا.



