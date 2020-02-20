عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

الأمم المتحدة تعلن استئناف المفاوضات العسكرية حول ليبيا في جنيف

الخميس 20/فبراير/2020 - 05:38 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر
Advertisements

أعلنت منظمة الأمم المتحدة، مساء اليوم الخميس، استئناف المفاوضات العسكرية حول ليبيا في مدينة جنيف السويسرية، حسبما ذكرت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

ويذكر أن قالت الأمم المتحدة إن اجتماعات لممثلين عن أطراف النزاع الليبي بدأت ضمن إطار لجنة عسكرية مشتركة ترعاها المنظمة الدولية؛ للتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار بعد 10 أشهر من الاشتباكات بين قوات الوفاق الوطني الليبية وقوات قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر في الأحياء الجنوبية للعاصمة طرابلس.

وأوضح بيان للأمم المتحدة أن خمسة من كبار الضباط يمثلون حكومة الوفاق، وخمسة يمثلون قوات حفتر يشاركون في المحادثات التي تعقد بإدارة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة.

ويذكر أن العاصمة الألمانية، قد استضافت يوم الأحد الموافق 19 يناير الماضي، فعاليات مؤتمر برلين حول ليبيا، بمشاركة دولية رفيعة المستوى، وواسعة النطاق، وذلك بعد المحادثات "الليبية- الليبية" التي جرت مؤخرا في العاصمة الروسية (موسكو)، بحضور ممثلين عن روسيا الاتحادية وتركيا.

وحسب مخرجات مؤتمر برلين، فإن مهام اللجنة هي تحديد الصيغ التنفيذية لوقف إطلاق نار دائم، ورسمُ الخطوط التي ستنسحب إليها القوات المتحاربة في ليبيا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ليبيا جنيف المفاوضات العسكرية الأمم المتحدة

أخبار تهمك

مفاجأة.. فتاة تكشف تفاصيل زواجها وإنجابها سرًا من فنان مشهور (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

القبض على زوج ممثلة شهيرة بتهمة التعدي عليها بالضرب أسبوعيا

منذ حوالي 5 ساعات

رسميا.. إيهاب جلال خارج أسوار المصري البورسعيدي

منذ ساعة

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة الأهلي والزمالك اليوم NOW

منذ يوم

مفاجأة رينيه فايلر ضد الزمالك في السوبر المصري

منذ حوالي 6 ساعات

بث حي KORA GOAL مشاهدة الأهلي والزمالك اليوم 20-2-2020 بالسوبر المصري HD

منذ يوم

مغامرة رينيه فايلر في تشكيل الأهلي ضد الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مقتل مدرس مصري في سلطنة عمان

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجآت بالجملة.. تسريب تشكيلة الأهلي والزمالك في معركة السوبر

منذ نصف ساعة

عاجل.. تفاصيل أكبر قضية غسل أموال بـ 1.7 مليار جنيه

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إجراءات قانونية جديدة ضد مطربي المهرجانات

منذ أقل من ساعتين

محمد رمضان يشبه منتقديه بالكلاب (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل| "انخفاض جديد".. مفاجآت مدوية بشأن سعر الدولار اليوم أمام الجنيه (اعرف التفاصيل)

منذ ساعتين

أحمد شوبير يعلن عن مفاجأة كبيرة قبل السوبر

منذ ساعتين و 33 دقيقة

بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر اليوم 20-2-2020 كورة ستار في السوبر المصري بث مباشرالسوبر المصري

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. تصريح ناري من آل الشيخ عن موقعة السوبر المصري

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

الكشف عن أهم بنود البيان الختامي لمؤتمر برلين حول الأزمة الليبية

أبو الغيط: لا يمكن الدعوة لتسوية شاملة بليبيا قبل وقف التدخلات الخارجية

"ميركل" تكشف عن نتائج مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية

ألمانيا: حفتر والسراج لم يكونا جزءًا من مؤتمر برلين بشأن ليبيا

لافروف: طرفي النزاع في ليبيا لم ينجحا في بدء "حوار جدي"

مصادر: الجيش الليبي يفرض سيطرته على بلدتين شرقي مصراتة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:32 م

أحمد شوبير يعلن عن مفاجأة كبيرة قبل السوبر

مفاجآت بالجملة.. تسريب تشكيلة الأهلي والزمالك في معركة السوبر

05:34 م

عاجل.. إجراءات قانونية جديدة ضد مطربي المهرجانات

04:25 م

مفاجأة.. فتاة تكشف تفاصيل زواجها وإنجابها سرًا من فنان مشهور (فيديو)

11:10 ص

مغامرة رينيه فايلر في تشكيل الأهلي ضد الزمالك

10:34 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status