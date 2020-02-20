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"سلمان للإغاثة" يواصل تقديم مساعداته للمحتاجين بعدة دول

الخميس 20/فبراير/2020 - 05:36 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بمواصلة تقديم مساعداته للمحتاجين على مستوى الدول الشقيقة والصديقة، وذلك من خلال توزيع السلال الغذائية والمفروشات الشتوية، والحملات الطبية. 

وقام المركز، أمس الأربعاء، بتوزيع 750 سلة غذائية للاجئين اليمنيين في القرية السعودية بمحافظة أبخ، وللفقراء الجيبوتيين في جمهورية جيبوتي بحضور فريق من المركز.

وعبَّر المستفيدون عن شكرهم وتقديرهم الكبيرين لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد، ومسؤولي المركز، على جميع الخدمات الطبية والتعليمية والإغاثية التي تُقدم لهم عبر المشروعات الإنسانية السعودية المتعددة في القرية السعودية للاجئين اليمنيين.

وتأتي هذه المساعدات، في إطار الدعم المقدم من المملكة للشعب اليمني الشقيق للتخفيف من معاناته في بيئات اللجوء.

في السياق ذاته، أجرت الحملة الطبية التطوعية لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة ليبريفيل في جمهورية الجابون، 255 عملية جراحية لإزالة الماء الأبيض.

وكشف الأطباء على 530 شخصا، كما جرى توزيع 176 نظارة طبية للحالات التي لا تستدعي التدخل الجراحي، وذلك خلال اليومين الرابع والخامس من بدء الحملة. وبلغ إجمالي العمليات المنفّذة حتى الآن 341 جراحة.

وتأتي هذه الحملة المقدمة من المركز بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية بهدف معالجة المصابين بأمراض العيون في جمهورية الجابون وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

في نفس الإطار، نفذ المركز بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية مشروع «الشتاء الدافئ» لتوزيع المفروشات الشتوية، على الأسر الأردنية العفيفة،  واللاجئين السوريين في محافظات عمّان والزرقاء والمفرق وإربد وجرش بالأردن، استفاد منها 2,850 أسرة.

وسيُجرى خلال المشروع توزيع كوبونات ملابس شرائية تمكّن المستفيدين من عيش تجربة التسوق الكاملة، والتي تحافظ على كرامتهم وتأمين كل أفراد الأسرة بالكسوة الشتوية، وذلك للتخفيف من معاناة الأسر خلال الأجواء الباردة، وعدم قدرتهم على تأمين هذه الاحتياجات.

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