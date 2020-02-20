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شيما الحاج تحتفل بخطوبتها على رجل أعمال شهير

الخميس 20/فبراير/2020 - 07:33 م
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شيما الحاج
شيما الحاج
مصطفى فكيه
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احتفلت الممثلة شيما الحاج، بخطوبتها على أحد كبار رجال الأعمال تزامنا مع عيد الحب الماضي، وكتب على دعوات الحفل اسم أسرة شيما، وعائلة يونس الحاج أحمد، في المقابل العريس ويسمى أحمد، وارتدت شيما في حفل خطوبتها فستانًا أحمرًا بإطلالة جذابة.

يذكر أن آخر ظهور للفنانة شيما الحاج، على السجادة الحمراء لحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ويعد ذالك أول ظهور لها بعد اختفائها واختارت ارتداء فستانُا أسودًا مثيرًا مكشوفًا مما أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبعد ظهروها بمهرجان القاهرة السينمائي تصدرت شيما مؤشرات البحث على موقع جوجل بعد ظهورها، إذ اندهش المتابعون من تواجدها بهذه السرعة، بعد تعرضها لأزمة كبيرة بين الوسط الفني.

يذكر أن شيما هي من أصول سورية وتحمل الجنسية المصرية إذ إن جدتها من الأب سورية الأصل، وعاشت فترة كبيرة فى سوريا، ودرست في جامعة دمشق وحصلت على بكالوريوس الإعلام، ويعد أول ظهور لها من خلال فيلم "سالم أبو أخته" بدور راقصة استعراضية، بجانب النجم محمد رجب، حورية فرغلي، أيتن عامر.
شيما الحاج تحتفل بخطوبتها على رجل أعمال شهير
شيما الحاج تحتفل بخطوبتها على رجل أعمال شهير
شيما الحاج تحتفل بخطوبتها على رجل أعمال شهير
شيما الحاج تحتفل بخطوبتها على رجل أعمال شهير
شيما الحاج تحتفل بخطوبتها على رجل أعمال شهير
شيما الحاج تحتفل بخطوبتها على رجل أعمال شهير
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