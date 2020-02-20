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ارتفاع طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي

الخميس 20/فبراير/2020 - 04:55 م
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إعانة البطالة
إعانة البطالة
وكالات
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كشفت بيانات صادرة عن وزارة العمل الأمريكية، اليوم الخميس، عن أن عدد الأشخاص الذين تقدموا للحصول على طلبات إعانة البطالة بلغ 210 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في 15فبراير الجاري، بزيادة 4 آلاف طلب عن الأسبوع السابق له بعد تعديل الأرقام بالرفع.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن طلبات الإعانة الأمريكية سوف تسجل 210 ألف طلب خلال الأسبوع الماضي.

وسجل المتوسط الأسبوعي لطلبات إعانة البطالة خلال أخر 4 أسابيع نحو 209 ألف طلب، بهبوط 3250 طلب مقارنة بالشهر السابق له.

وبالنسبة لمستوى طلبات إعانة البطالة المستمرة في الولايات المتحدة، ارتفعت 25 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في 8فبراير ليسجل 1.726 مليون طلب.

وارتفع المؤشر الرئيسي للدولار ليسجل مستوى 99.840.
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الكلمات المفتاحية

وزارة العمل الأمريكية الولايات المتحدة المستمر إعانة البطالة

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