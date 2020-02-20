مجددا.. "الصحة السعودية" تؤكد عدم تسجيل حالات إصابة بـ الكورونا

أكدت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، مجددا أنه حتى الأن لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) بالمملكة.

وقالت عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، إنه وبلغ العدد الإجمالي للحالات حول العالم (75727) شخص معظمهم في الصين، تعافى منهم(14649) بينما توفي(2012).

وسبق أن طالبت وزارة الصحة السعودية بأخذ المعلومة من المصادر الرسمية والتواصل مع الخدمة.

ودعت الوزارة إلى أخذ المعلومة من المصادر الرسمية، والتواصل مع خدمة 937 للاستفسار عن أي أمور صحية، وأضافت الوزارة، عبر صفحتها الرسمية بموقع "تويتر"، أن العدد الإجمالي للحالات حول العالم بلغ (73591) شخصًا معظمهم في الصين، تعافى منهم (12803) بينما توفي (1873).





وسبق أن أكدت وزارة الصحة السعودية، سلامة الطلاب السعوديين العشرة القادمين من مدينة ووهان الصينية وخلوهم من فيروس كورنا الجديد؛ حيث جاءت العيّنة الثانية التي أخذت منهم وظهرت نتيجتها ظهر اليوم سليمة.



