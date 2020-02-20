مجددا.. "الصحة السعودية" تؤكد عدم تسجيل حالات إصابة بـ الكورونا
أكدت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، مجددا أنه حتى الأن لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) بالمملكة.
وقالت عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، إنه وبلغ العدد الإجمالي للحالات حول العالم (75727) شخص معظمهم في الصين، تعافى منهم(14649) بينما توفي(2012).
وسبق أن طالبت وزارة الصحة السعودية بأخذ المعلومة من المصادر الرسمية والتواصل مع الخدمة.
ودعت الوزارة إلى أخذ المعلومة من المصادر الرسمية، والتواصل مع خدمة 937 للاستفسار عن أي أمور صحية، وأضافت الوزارة، عبر صفحتها الرسمية بموقع "تويتر"، أن العدد الإجمالي للحالات حول العالم بلغ (73591) شخصًا معظمهم في الصين، تعافى منهم (12803) بينما توفي (1873).
وغادر الطلاب الحجر الصحي بعد الاطمئنان على صحتهم وسلامتهم وإجراء الإجراءات الطبية المطلوبة كافة.
وقبل أسبوعين، وصل الطلاب العشرة إلى المملكة بعد صدور التوجيه الكريم من خادم الحرمين الشريفين ومتابعة ولي عهده الأمين، بإجلائهم من الصين حيث قامت وزارة الخارجية وسفارة خادم الحرمين الشريفين في الصين بجهود كبيرة لإنهاء إجراءات سفرهم ووصولهم إلى المملكة، وقد استقبلتهم الطواقم الطبية وجرى عزلهم لحين التأكد من سلامتهم.
وأعادت الوزارة التأكيد أنه لم يتم حتى الآن تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا الجديد في المملكة، مُطالبة الجميع التواصل مع مركز صحة 937 في حال الرغبة في أي استفسار يخص الفيروس، مؤكدةً على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.
ونصحت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق جميع دول العالم بالاستعداد لوصول حالات إصابة بفيروس كورونا إليها.