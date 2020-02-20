الفيصل يوجه بإيقاف وإحالة المسؤولين عن فيديو "بنت مكة" للتحقيق

وجه أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، بإيقاف المسؤولين عن إنتاج فيديو أغنية الراب "بنت مكة"؛ لأنه يسيء لعادات وتقاليد أهالي مكة ويتنافى مع هوية وتقاليد أبنائها الرفيعة.



وتضمن توجيه أمير مكة إحالتهم للجهات المختصة للتحقيق معهم وتطبيق العقوبات بحقهم.





وأثار مقطع الفيديو كليب استياء كبير بين رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث تصدر هاشتاق "لستن_بنات_مكه" الترند، بعد عرض الكليب الذي واجه انتقادات لاذعة من المُغردين.





ووفقا لما أعلنته إمارة منطقة مكة المكرمة اليوم (الخميس)، فقد تضمن توجيه الأمير خالد الفيصل إحالتهم إلى الجهات المختصة للتحقيق معهم وتطبيق العقوبات بحقهم.