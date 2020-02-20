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تونس تشتري 75 ألف طن من علف الشعير

الخميس 20/فبراير/2020 - 04:28 م
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قمح الشعير
قمح الشعير
وكالات
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تعاقد ديوان الحبوب التونسي اشترى حوالي 75 ألف طن من علف الشعير للتوريد من مناشئ خيارية في مناقصة عالمية أُغلقت يوم الخميس، بحسب تجار.

وجرى شراء الشعير على ثلاث شحنات حجم الواحدة 25 ألف طن بسعر نحو 205.67 دولار للطن شاملا تكلفة الشحن من شركة دريفوس للتجارة ومقابل 206.21 دولار للطن شاملا تكلفة الشحن من جلينكور وبسعر 206.56 دولار للطن شاملا تكلفة الشحن من جلينكور أيضا.

وقالوا إن علف الشعير مطلوب للشحن في مارس  وأبريل في الدفعات الثلاث بناء على المنشأ.

وفي آخر مناقصة معلنة لشراء الشعير وكانت يوم 31 يناير، اشترت تونس نحو 50 ألف طن من علف الشعير بأقل سعر للطن شاملا تكلفة الشحن عند 211.92 دولار.
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شعير العلف ديوان الحبوب التونسي ديوان الحبوب

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