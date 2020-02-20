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15 معلومة عن موسم حج الجمعيات الأهلية

الخميس 20/فبراير/2020 - 04:26 م
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بوابة الفجر
آيات عامر
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أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، عن أنه تقرر فتح باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 23 فبراير 2020م وحتى الثلاثاء الموافق 10 مارس 2020م وفق التعليمات المنظمة لحج أعضاء الجمعيات الأهلية لهذا العام.

وننشر تفاصيل التقديم علي موسم حج الجمعيات الأهلية 1441هـ 2020:-

1- تسجيل الطلبات على بوابة الحج الموحدة المصرية مع ضرورة الالتزام بأن يكون العضو  مسجل بعضوية إحدى الجمعيات الأهلية (عضو عامل أو منتسب ).

2- تقديم الطلب ومسدد الاشتراك السنوى للجمعية وأن تكون الجمعية مر على قيدها عام على الأقل في 112020م ولم يوقع على الجمعية جزاءات نتيجة مخالفات ثبتت بحقها.

3- أن يكون المتقدم قادر على أداء المناسك بالاعتماد على نفسه ويشترط وجود مرافق لكبار السن ممن تجاوزت أعمارهم 75 عامًا وأصحاب الإعاقة ممن تتطلب حالتهم وجود مرافق لهم.

4- لم يسبق له الحج من قبل وتحسب سابقة الحج اعتبارًا من عام 2015م فيما بعدها.

5- تقدم الطلبات للإدارات الإجتماعية التابع لها الجمعية وفقًا للنموذج المعد لذلك.

6- تسجيل كافة بيانات الحجاج الراغبين في أداء فريضة الحج على بوابة الحج الموحدة المصرية.

7- لا يسمح للعضو بالتسجيل غير في جهة واحدة فقط سواء في التضامن أو الداخلية أو السياحة.

8- يمكن للراغبين فى التقدم الاطلاع على الضوابط  الخاصة بحج الجمعيات على الموقع الإلكتروني للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة  www.hajjfoundation.org.eg.

9- برنامج الحج لهذا العام يتضمن 4 مستويات الأول فنادق 5 نجوم بساحة الحرم المكي بمكة المكرمة والمنطقة المركزية الشمالية بالمدينة المنورة.

10- المستوى الثاني فنادق  4 نجوم بحد أقصى 800  متر بالمنطقة المركزية و5 نجوم بالمنطقة المركزية الشمالي بالمدينة المنورة

11- المستوى الثالث فنادق 3 نجوم بالمنطقة المركزية بحد أقصى 800 متر من الحرم و4 نجوم بالمنطقة المركزية الشمالية بالمدينة المنورة.

12- المستوى الرابع فنادق مصنفة وتبعد عن الحرم بنحو 1200 متر و3 نجوم بالمنطقة المركزية الشمالية بحد أقصى 300 متر.

13- تم اختيار أفضل الفنادق من بين العروض المقدمة وتقديم خدمات التغذية بالفنادق في إطار استمرار وزارة التضامن في العمل.

14- تحسين الخدمات المقدمة للحجاج كل عام.

15- إعلان أسعار برامج الحج الأربعة مع نهاية الشهر الجاري فور إعلان قيمة تذكرة الطيران واعتماد مجلس أمناء المؤسسة لأسعار البرامج الأربعة.

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الكلمات المفتاحية

موسم حج الجمعيات الاهلية التضامن

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