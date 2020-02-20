Advertisements
Advertisements
Advertisements

"وفاة أم وقسوة أب".. رحلة إنقاذ 3 أطفال ونقلهم لدار رعاية بأسيوط

الخميس 20/فبراير/2020 - 04:18 م
Advertisements
بوابة الفجر
آيات عامر
Advertisements
وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق "أطفال بلا مأوى" بالتعامل مع بلاغ ورد للوزارة بوجود 3 أطفال في أحد شوارع أسيوط.

وتحرك الفريق للمكان البلاغ ومن خلال الدراسة الأولية، تبين أن الفتاة (ز.م) 11 عامًا بالصف الرابع الابتدائي وأختها (م.ع) 10 سنوات بالصف الثالث الابتدائي، تتواجدان في أحد شوارع أسيوط بسبب وفاة الأم وتزوج الأب من أخرى كانت تعاملهم بقسوة شديدة وضرب وإهانة الأمر الذي دفعهما للهروب من المنزل، وذلك في إطار الحملات المستمرة لفريق أطفال وكبار بلا مأوى في المحافظات المختلفة.

ورصد الفريق بمحافظة أسيوط، وجود الطفلتين يتخذان من التسول مصدرا لكسب العيش ويفترشان الشارع، فقام الفريق بالتدخل وعمل جلسة دراسة حالة أولية عقبها جلسة نفسية وتوعوية عن مخاطر الشارع.

وأسفرت جهود الفريق عن دمج الطفلتين بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية "دار الشيماء للفتيات" على أن يتولى فريق المؤسسة استكمال الإجراءات اللازمة لاستكمال الطفلتان مسيرتهما الدراسية، وتوفير أفضل بيئة تربوية مناسبة لهم.

أما عن الطفل ( ع. أ ) 14 عاما فقد عانى التفكك الأسري وقسوة الأب مما دفعه لترك المنزل وافتراش الشارع، حتى رصد فريق البرنامج وجوده بميدان المنفذ بأسيوط وتم عمل جلسة توعوية عن مخاطر الشارع وإقناعه بالدمج بإحدى مؤسسات الرعاية الأجتماعية "دار الرعاية الشاملة" بأسيوط على أن يتم توفير أفضل بيئة تربوية له.
"وفاة أم وقسوة أب".. رحلة إنقاذ 3 أطفال ونقلهم لدار رعاية بأسيوط
"وفاة أم وقسوة أب".. رحلة إنقاذ 3 أطفال ونقلهم لدار رعاية بأسيوط
Advertisements

الكلمات المفتاحية

التضامن اطفال بلا ماوى اسيوط

أخبار تهمك

أحمد شوبير يعلن عن مفاجأة كبيرة قبل السوبر

منذ ساعة و 8 دقيقة

تعرف على ترددات القنوات الناقلة لموقعة السوبر المصري

منذ حوالي 9 ساعات

بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر اليوم 20-2-2020 كورة ستار في السوبر المصري بث مباشرالسوبر المصري

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. تفاصيل أكبر قضية غسل أموال بـ 1.7 مليار جنيه

منذ حوالي 5 ساعات

محمد رمضان يشبه منتقديه بالكلاب (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

مغامرة رينيه فايلر في تشكيل الأهلي ضد الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تصريح ناري من آل الشيخ عن موقعة السوبر المصري

منذ حوالي 15 ساعة

القبض على زوج ممثلة شهيرة بتهمة التعدي عليها بالضرب أسبوعيا

منذ حوالي 4 ساعات

نيو لوك.. كهربا يفاجيء الزمالك بالفولت الكهربائي (صور)

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. فتاة تكشف تفاصيل زواجها وإنجابها سرًا من فنان مشهور (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة رينيه فايلر ضد الزمالك في السوبر المصري

منذ حوالي 5 ساعات

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة الأهلي والزمالك اليوم NOW

منذ حوالي 22 ساعة

وزير التموين يكشف معلومات جديدة عن دعم البطاقات

منذ حوالي 9 ساعات

برشلونة يُعلن عن صفقته "المتواضعة" وسط سخط جماهيري

منذ أقل من نصف ساعة

بث حي KORA GOAL مشاهدة الأهلي والزمالك اليوم 20-2-2020 بالسوبر المصري HD

منذ يوم

عاجل.. مقتل مدرس مصري في سلطنة عمان

منذ أقل من ساعتين
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:32 م

أحمد شوبير يعلن عن مفاجأة كبيرة قبل السوبر

مفاجأة.. فتاة تكشف تفاصيل زواجها وإنجابها سرًا من فنان مشهور (فيديو)

11:10 ص

مغامرة رينيه فايلر في تشكيل الأهلي ضد الزمالك

10:34 ص

محمد رمضان يشبه منتقديه بالكلاب (فيديو)

04:04 ص

عاجل.. مقتل مدرس مصري في سلطنة عمان

02:42 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status