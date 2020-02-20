"وفاة أم وقسوة أب".. رحلة إنقاذ 3 أطفال ونقلهم لدار رعاية بأسيوط





وتحرك الفريق للمكان البلاغ ومن خلال الدراسة الأولية، تبين أن الفتاة (ز.م) 11 عامًا بالصف الرابع الابتدائي وأختها (م.ع) 10 سنوات بالصف الثالث الابتدائي، تتواجدان في أحد شوارع أسيوط بسبب وفاة الأم وتزوج الأب من أخرى كانت تعاملهم بقسوة شديدة وضرب وإهانة الأمر الذي دفعهما للهروب من المنزل، وذلك في إطار الحملات المستمرة لفريق أطفال وكبار بلا مأوى في المحافظات المختلفة.



ورصد الفريق بمحافظة أسيوط، وجود الطفلتين يتخذان من التسول مصدرا لكسب العيش ويفترشان الشارع، فقام الفريق بالتدخل وعمل جلسة دراسة حالة أولية عقبها جلسة نفسية وتوعوية عن مخاطر الشارع.



وأسفرت جهود الفريق عن دمج الطفلتين بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية "دار الشيماء للفتيات" على أن يتولى فريق المؤسسة استكمال الإجراءات اللازمة لاستكمال الطفلتان مسيرتهما الدراسية، وتوفير أفضل بيئة تربوية مناسبة لهم.



أما عن الطفل ( ع. أ ) 14 عاما فقد عانى التفكك الأسري وقسوة الأب مما دفعه لترك المنزل وافتراش الشارع، حتى رصد فريق البرنامج وجوده بميدان المنفذ بأسيوط وتم عمل جلسة توعوية عن مخاطر الشارع وإقناعه بالدمج بإحدى مؤسسات الرعاية الأجتماعية "دار الرعاية الشاملة" بأسيوط على أن يتم توفير أفضل بيئة تربوية له.

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق "أطفال بلا مأوى" بالتعامل مع بلاغ ورد للوزارة بوجود 3 أطفال في أحد شوارع أسيوط.