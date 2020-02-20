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عاجل.. تجديد حبس علا القرضاوي بعد قبول استئناف النيابة

الخميس 20/فبراير/2020 - 04:05 م
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أرشيفية
أرشيفية
طارق حافظ
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قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، قبول استئناف نيابة أمن الدولة العليا، على قرار محكمة جنايات القاهرة، الصادر مساء أمس الأربعاء، بإخلاء سبيل علا القرضاوي ابنة القيادي الإخواني يوسف القرضاوي على ذمة التحقيقات في القضية رقم 800 لسنة 2019، بتهمة تمويل جماعة إرهابية ونسبت النيابة إليه تهمتي الانضمام وتمويل جماعة إرهابية، بتدابير احترازية.

وقررت المحكمة، تجديد حبسها لمدة 45 يومًا على ذمة القضية وإلغاء قرار إخلاء سبيلها بتدابير احترازية.

وتجري النيابة، تحقيقات مع علا القرضاوي بناءً على محضر تحريات الأمن الوطني يفيد بقيام المتهمة بتنفيذ مخطط عدائي أعدته قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة من الخارج والذي يرتكز على إنشاء مسارات للتدفقات المالية الواردة من الخارج بطرق غير شرعية بالتعاون مع الجماعة الإرهابية، للعمل على تمويل التحركات المناهضة بالبلاد للقيام بأعمال عنف وشغب ضد مؤسسات الدولة في توقيتات متزامنة. 

ويواجه المتهمان، ارتكاب عدة جرائم تضمنت تولي قيادة وانضمام لجماعة إلى جماعة الإخوان الإرهابية التي تدعو إلى قلب نظام الحكم الاعتداء على مؤسسات الدولة، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر مع علمهما بذلك، ومد الجماعة بتمويل أجنبي من دول خارجية، والتمويل لأنشطتها وعملياتها الإرهابية من خلال إمداد العناصر وأفراد الخلايا الإرهابية بالأموال اللازمة لشراء الأسلحة والمواد المستخدمة فى تصنيع المتفجرات لاستخدامها في عمليات إرهابية لزعزعة استقرار الدولة.

يشار إلى أن حسام خلف زوج ابنة الدكتور يوسف القرضاوي، والمحبوس احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية، سبق اتهامه في قضية تحالف دعم الجماعة، وكان عضوا بحزب بالهيئة العليا لحزب الوسط، وصدر قرارا بإخلاء سبيله من محكمة الجنايات فى شهر مارس من العام الماضي.

وكانت الأجهزة الأمنية، ورد لها بلاغ يفيد انضمام المتهمين لجماعة أسست على خلاف القانون، وبتقنين الإجراءات ألقي القبض عليهما وعرضهما علي النيابة للتحقيق فى الواقعة.
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علا القرضاوي تجديد حبس القرضاوي اﻻرهاب اخبار الحوادث

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