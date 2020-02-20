تشكيلة الأهلي أمام الزمالك.. فايلر يفاجئ الجميع ويبدأ بهذا اللاعب

تشكيلة الأهلي أمام الزمالك.. يواجه المارد الأحمر، نظيره الفارس الأبيض، اليوم الخميس الموافق الـ20 من فبراير 2020، في مباراة السوبر المصري.





تشكيلة الأهلي أمام الزمالك





ويفكر الكثيرون في تشكيلة الأهلي أمام الزمالك والتي سيخوض بها لقاء الليلة، وسط حالة من الخوق والترقب من أية مفاجآت متوقعة بالخطة من قبل فايلر.





مفاجأة في تشكيلة الأهلي أمام الزمالك





ويترقب الجمهور تشكيلة الأهلي أمام الزمالك في المباراة التي ستنطلق في تمام الـ7 مساءً بتوقيت القاهرة، الـ8 بتوقيت مكة المكرمة، الـ9 بتوقيت الإمارات البلد المضيف.





واستقر رينيه فايلر على تشكيلة الأهلي أمام الزمالك على النحو التالي:





- حراسة المرمى: محمد الشناوي.





- خط الدفاع: أحمد فتحي وعلي معلول، رامي ربيعة، أيمن أشرف.





- خط الوسط: أليو ديانج، مجدى أفشة، وحسين الشحات، جيرالدو.





- وفي الهجوم: جونيور آجاي.







