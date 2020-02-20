ارتفاع سعر سلة أوبك إلى 58.35 دولار

أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، اليوم، أن سعر سلة أوبك المكونة من أربعة عشر خامًا بلغ 58.35 دولارًا للبرميل يوم الأربعاء، مقارنة بـ 56.68 دولارًا في اليوم السابق.





وأظهرت أحدث الاحصائيات التي أعلنتها منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، تراجع إنتاج أعضائها بواقع 509 آلاف برميل يوميا خلال شهر يناير 2020، الأمر الذى هبط بمعدل الإنتاج اليومي للمنظمة إلى 28.859 مليون برميل مقارنة مع 29.368 مليون برميل فى ديسمبر 2019.









وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتا بما يعادل 0.2% إلى 59.26 دولار للبرميل، بعد صعودها إلى 59.71 دولار في وقت سابق من الجلسة كان خام القياس العالمي زاد 2.4 % أمس الأربعاء وهو الآن في صعود لليوم الثامن على التوالي.





وتقدمت عقود خام غرب تكساس الوسيط 38 سنتا أو 0.7% مسجلة 53.67 دولار للبرميل، وصعد غرب تكساس في ست من الجلسات السبع الأخيرة بدءا من 11 فبراير.