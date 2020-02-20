الأهلي والزمالك.. موعد مباراة السوبر المصري وتردد القنوات الناقلة

تنطلق مباراة الأهلي والزمالك ف السوبر المصري في تمام الساعة 7:00 مساء اليوم الخميس الموافق 20/2/2020، على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية، أبو ظبي.





القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك وترددها





تنقل مباراة الأهلي والزمالك عبر قناة أبو ظبي الرياضية عبر قناة " كلاسيكو العرب" على تردد 12226 عبر قمر النايل سات، وعبر القمر الأوروبي هوت بيرد على تردد 11747 ومعدل الاستقطاب العمودي " v" المباراة.





وسيتم نقل مباراةا لأهلي والزمالك عبر قناة أون سبورت المصرية على تردد 10853 "H" أفقي، على القمر الصناعي نايل سات.





وفاز الأهلي بلقب السوبر المصري 11 مرة، كما توج الزمالك بالسوبر 3 مرات، وتوج المقاولون العرب وحرس الحدود بالسوبر مرة واحدة لكل منهما.