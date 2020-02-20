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رئيس جامعة عين شمس يفتتح تطويرات قسم الأنف والأذن بمستشفى الدمرداش

الخميس 20/فبراير/2020 - 02:54 م
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بوابة الفجر
أية حمروشي
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افتتح منذ قليل الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، قسم الأنف والأذن الجديد، والذي يقع بالدورين الثاني والثالث تمهيدًا لبناء مستشفى الطوارئ الجامعي الجديد كجزء من خطة تطوير مستشفى الدمرداش الجامعي، وقد تم تصميمه طبقًا لأعلى معايير الجودة العالمية ومكافحة العدوى.

جاء ذلك بحضور أشرف عمر عميد كلية الطب، رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية والدكتور أيمن صالح مدير المستشفيات الجامعية والدكتور طارق يوسف مدير مستشفى الدمرداش الجامعي والدكتور حسن الأبياري رئيس قسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة وبحضور وكلاء كلية الطب والأساتذة والأطباء والمتخصصين في المجال.

ويضم القسم وحدة التخاطب والتوازن بالإضافة لأماكن خاصة بالمرضى وأخرى للأطباء وقاعة اجتماعات ووحدات إدارية.
رئيس جامعة عين شمس يفتتح تطويرات قسم الأنف والأذن بمستشفى الدمرداش
رئيس جامعة عين شمس يفتتح تطويرات قسم الأنف والأذن بمستشفى الدمرداش
رئيس جامعة عين شمس يفتتح تطويرات قسم الأنف والأذن بمستشفى الدمرداش
رئيس جامعة عين شمس يفتتح تطويرات قسم الأنف والأذن بمستشفى الدمرداش
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الكلمات المفتاحية

مستشفى الدمرداش قسم الأنف والأذن رئيس جامعة عين شمس

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