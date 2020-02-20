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محافظ الدقهلية يستقبل المستشار الثقافي لسفارة إندونيسيا بالقاهرة

الخميس 20/فبراير/2020 - 02:50 م
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بوابة الفجر
محمد كشك
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استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، الدكتور عثمان شهاب المستشار الثقافي والتربوي لسفارة إندونيسيا في القاهرة، والسفير رضا الطايفي مدير صندوق مكتبات مصر العامة، والوفد المرافق لهما. 

وأكد محافظ الدقهلية:عمق العلاقات بين مصر وإندونيسيا واصفًا إياها بالعلاقات التاريخية العميقة التي تربط البلدين على مر السنين. 

واستمع المحافظ إلى شرح من المستشار االثقافي الإندونيسي عن أشهر المنتجات هناك وإمكانية دراسة إقامة معرض للمنتجات الإندونيسية في إطار زيادة التبادل التجاري بين البلدين. 

من جانبه نقل المستشار الإندونيسي تحيات القيادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي، ولشعب مصر، مؤكدا على عظمة الشعب المصري والحضارة المصرية ومكانة مصر على الساحة الدولية.

تأتى الزيارة في إطار فاعليات اليوم الثقافي - الإندونيسى الذي يقام بمكتبة مصر العامة بمدينه المنصورة، الذي ويتضمن معرض للمشغولات اليدوية المصرية والإندونيسية، وأيضا تقديم عروض للفنون الشعبية المصرية والإندونيسيسة وعروض فنية بالمسرح الروماني بمكتبة مصر بالمنصورة.
محافظ الدقهلية يستقبل المستشار الثقافي لسفارة إندونيسيا بالقاهرة
محافظ الدقهلية يستقبل المستشار الثقافي لسفارة إندونيسيا بالقاهرة
محافظ الدقهلية يستقبل المستشار الثقافي لسفارة إندونيسيا بالقاهرة
محافظ الدقهلية يستقبل المستشار الثقافي لسفارة إندونيسيا بالقاهرة
محافظ الدقهلية يستقبل المستشار الثقافي لسفارة إندونيسيا بالقاهرة
محافظ الدقهلية يستقبل المستشار الثقافي لسفارة إندونيسيا بالقاهرة
محافظ الدقهلية يستقبل المستشار الثقافي لسفارة إندونيسيا بالقاهرة
محافظ الدقهلية يستقبل المستشار الثقافي لسفارة إندونيسيا بالقاهرة
محافظ الدقهلية يستقبل المستشار الثقافي لسفارة إندونيسيا بالقاهرة
محافظ الدقهلية يستقبل المستشار الثقافي لسفارة إندونيسيا بالقاهرة
محافظ الدقهلية يستقبل المستشار الثقافي لسفارة إندونيسيا بالقاهرة
محافظ الدقهلية يستقبل المستشار الثقافي لسفارة إندونيسيا بالقاهرة
محافظ الدقهلية يستقبل المستشار الثقافي لسفارة إندونيسيا بالقاهرة
محافظ الدقهلية يستقبل المستشار الثقافي لسفارة إندونيسيا بالقاهرة
محافظ الدقهلية يستقبل المستشار الثقافي لسفارة إندونيسيا بالقاهرة
محافظ الدقهلية يستقبل المستشار الثقافي لسفارة إندونيسيا بالقاهرة
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محافظ الدقهلية بوابة الفجر الفجر الدقهلية إندونيسيا

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