محافظ الدقهلية يستقبل المستشار الثقافي لسفارة إندونيسيا بالقاهرة

استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، الدكتور عثمان شهاب المستشار الثقافي والتربوي لسفارة إندونيسيا في القاهرة، والسفير رضا الطايفي مدير صندوق مكتبات مصر العامة، والوفد المرافق لهما.





وأكد محافظ الدقهلية:عمق العلاقات بين مصر وإندونيسيا واصفًا إياها بالعلاقات التاريخية العميقة التي تربط البلدين على مر السنين.





واستمع المحافظ إلى شرح من المستشار االثقافي الإندونيسي عن أشهر المنتجات هناك وإمكانية دراسة إقامة معرض للمنتجات الإندونيسية في إطار زيادة التبادل التجاري بين البلدين.





من جانبه نقل المستشار الإندونيسي تحيات القيادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي، ولشعب مصر، مؤكدا على عظمة الشعب المصري والحضارة المصرية ومكانة مصر على الساحة الدولية.



