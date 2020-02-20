مشاهدة مباراة الأهلي ضد الزمالك بث مباشر «القناة المفتوحة» AD SPORT YouTube

تترقب جماهير الكرة المصرية والعربية لقاء الأهلي والزمالك على لقب السوبر المصري الخميس المقبل.





موعد مباراة الأهلي والزمالك القادمة والقنوات الناقلة

قطبا الكرة المصرية الأهلي والزمالك يلتقيان وجهاً لوجه على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي في تمام السابعة من مساء الخميس المقبل 20 فبراير 2020 بتوقيت القاهرة، وذلم على لقب السوبر المصري.





قناة أبو ظبي الرياضية هي من ستنقل المباراة حصرياً عبر شاشتها في الموعد سالف الذكر.





الأهلي يشارك في المباراة بصفته بطلاً للدوري والزمالك وهو بطلاً للكأس.

الاهلي و الزمالك الساعة 7 علي قناة 2