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النقض تؤيد سجن قاض في المنصورة 10 سنوات بتهمة الرشوة

الخميس 20/فبراير/2020 - 02:40 م
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محكمة
محكمة
طارق حافظ
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قضت محكمة النقض، اليوم الخميس، برفض طعن "ص. ن" قاضٍ بمحكمة استئناف المنصورة، وتأييد حكم السجن 10 سنوات، له بتهمة تقاضي رشوة، ليصبح بذلك حكما نهائيا وباتا لا طعن عليه.

وكانت محكمة جنايات الزقازيق أصدرت حكما بمعاقبة "ص. ن"، قاضٍ بمحكمة استئناف المنصورة، بالسجن 10 سنوات في اتهامه بتقاضي رشوة.

كما قضت المحكمة بالسجن 5 سنوات لـ3 متهمين آخرين، وإعفاء 5 بينهم عضوين سابقين بمجلس النواب.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء، عن تلقي المتهم الأول رشوة مالية كبيرة، حصل على 300 ألف جنيه، كدفعة أولى منها، مقابل تخفيف حكم إعدام متهم بالقتل، إلى السجن المؤبد.

وكانت الرقابة الإدارية، ألقت القبض على "ص. غ"، مستشار ورئيس محكمة جنايات وعضوي مجلس شعب سابقين، بأحد الكافيهات بمدينة الزقازيق، متلبسين بتلقي وتقاضي رشوة مالية 300 ألف جنيه دفعة أولى، مقابل تخفيف حكم إعدام متهم بالقتل إلى السجن المؤبد.
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