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"الغضبان" يشهد احتفالية تخرج أول دفعة لكلية الطب جامعة بورسعيد

الخميس 20/فبراير/2020 - 02:28 م
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بوابة الفجر
محمد عزام
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شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، حفل تخرج أول دفعة للطب البشري بجامعة بورسعيد، بحضور الدكتور سمش الدين رئيس جامعة بورسعيد، والدكتور خالد صبري عميد كلية الطب، والدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني. 

وأعرب الغضبان، عن سعادته لتخرج أول دفعة لكلية الطب البشري بجامعة بورسعيد، التي تأتي تزامنا مع إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، مشيدا بجهود أطقم الأطباء ببورسعيد في أداء رسالتهم المهنية على أكمل وجه.

وأكد على أن هؤلاء الشباب سيكونوا نماذج مشرفة لأوطانهم، مؤكدًا لهم ضرورة الإخلاص في العمل وأداء واجبهم المهني على أكمل وجه، لافتًا إلى أنهم أصحاب رسالة تجاة المرضى.
"الغضبان" يشهد احتفالية تخرج أول دفعة لكلية الطب جامعة بورسعيد
"الغضبان" يشهد احتفالية تخرج أول دفعة لكلية الطب جامعة بورسعيد
"الغضبان" يشهد احتفالية تخرج أول دفعة لكلية الطب جامعة بورسعيد
"الغضبان" يشهد احتفالية تخرج أول دفعة لكلية الطب جامعة بورسعيد
"الغضبان" يشهد احتفالية تخرج أول دفعة لكلية الطب جامعة بورسعيد
"الغضبان" يشهد احتفالية تخرج أول دفعة لكلية الطب جامعة بورسعيد
"الغضبان" يشهد احتفالية تخرج أول دفعة لكلية الطب جامعة بورسعيد
"الغضبان" يشهد احتفالية تخرج أول دفعة لكلية الطب جامعة بورسعيد
"الغضبان" يشهد احتفالية تخرج أول دفعة لكلية الطب جامعة بورسعيد
"الغضبان" يشهد احتفالية تخرج أول دفعة لكلية الطب جامعة بورسعيد
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الكلمات المفتاحية

كلية طب بور سعيد عادل الغضبان جامعة بور سعيد بورسعيد بوابة الفجر الفجر التعليم

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