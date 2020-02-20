"الغضبان" يشهد احتفالية تخرج أول دفعة لكلية الطب جامعة بورسعيد

شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، حفل تخرج أول دفعة للطب البشري بجامعة بورسعيد، بحضور الدكتور سمش الدين رئيس جامعة بورسعيد، والدكتور خالد صبري عميد كلية الطب، والدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني.





وأعرب الغضبان، عن سعادته لتخرج أول دفعة لكلية الطب البشري بجامعة بورسعيد، التي تأتي تزامنا مع إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، مشيدا بجهود أطقم الأطباء ببورسعيد في أداء رسالتهم المهنية على أكمل وجه.





وأكد على أن هؤلاء الشباب سيكونوا نماذج مشرفة لأوطانهم، مؤكدًا لهم ضرورة الإخلاص في العمل وأداء واجبهم المهني على أكمل وجه، لافتًا إلى أنهم أصحاب رسالة تجاة المرضى.